Zu diesem besonderen Jubiläum gratulierte nicht nur der Verein, sondern auch der Landesverband: Anni Schöppl gehört seit 60 Jahren den Amberger Krippenfreunden an.

Krippen bestaunt

Ausflug geplant

Neuer Vorsitzender: Reinhold Heldmann Bei der Neuwahl der Krippenfreunde mussten die Posten des Vorsitzenden und seines Stellvertreters neu besetzt werden, da die bisherigen Amtsinhaber nicht mehr kandidierten. Die Mitglieder nahmen den Vorschlag des alten Vorstands an und wählten Reinhold Heldmann aus Neubernricht zum neuen Mann an der Spitze. Der bisherige Vorsitzende fungiert künftig als Stellvertreter. In ihren Ämtern bestätigt wurden die weiteren Vorstandsmitglieder: Kassier Ronny Hog und sein Stellvertreter Peter Hofmann sowie Schriftführer Manfred Weiß. Als Beisitzer fungieren Reiner Busch, der neu in diesem Amt ist, Herta Heuberger und Rudi Braun. Die Kasse der Krippenfreunde prüfen wie bisher Margarete Strobel und Ludwig Graf.

Vereinsvorsitzender Gerd Hirschmann ehrte bei der Jahreshauptversammlung im Musikzimmer des Kummert-Bräu langjährige Mitglieder. Für 25 Jahre zeichnete er Klaus Wawrzinek und Peter Hofmann, für 40 Jahre Gunda Reil aus. Seit 50 Jahren ist Theo Leissl dabei, vor sechs Jahrzehnten hatte sich Anni Schöppl den Krippenfreunden angeschlossen. Dafür bekam die Jubilarin nicht nur eine Urkunde, sondern auch ein Geschenk des bayerischen Landesverbandes.Langjährige Mitglieder, die aber nicht bei der Versammlung waren, sind Emma Bodensteiner und Michael Elsner (jeweils 25 Jahre), Max Demleitner aus Hahnbach (40 Jahre) und Franz Brügel (50 Jahre). Allen neun Jubilaren überreichte Hirschmann zur Urkunde noch eine Krippendarstellung.Schriftführer Manfred Weiß listete die 13 Veranstaltungen des Vereins im vergangenen Jahr auf. Als Höhepunkt nannte er die Fahrt nach Oberstadien. Dort bestaunten die Mitglieder eine Dauerausstellung mit Weihnachtskrippen und eine Sonderausstellung Passionskrippen. Führende Krippenkünstler aus aller Welt hatten diese gestaltet. Zu sehen waren außerdem Krippen aus aller Welt. Mit unzähligen Ostereiern war außerdem ein großer Brunnen geschmückt. Vorsitzender Hirschmann erwähnte, dass eine Abordnung der Krippenfreunde bei der Landestagung in Fulda vertreten war.Der Dank des Vorsitzenden galt Rudi Daller für die Betreuung des Herbergskästchens und für die Mitglieder beim Aufbau von Krippen in den Kirchen. Im Frühjahr will der Verein einen Krippenbaukurs anbieten. Geplant ist weiterhin ein Ausflug.