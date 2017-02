Kein Tag ohne Donald Trump. Der neue US-Präsident dominiert die Schlagzeilen. Auch wegen seines geforderten Einreisestopps. Wirken sich die Entwicklungen in den Vereinigten Staaten auf die Reisebranche und damit auch auf Amberg aus?

Vorher abklären

Keine Probleme

Von Ina ReglerAmberg. Eine Städtereise nach New York, Alligatoren in Florida beobachten oder die Aussicht am Grand Canyon genießen. Für viele Menschen stellen die USA ein Traumziel dar. In den vergangenen Wochen hat das Land aber hauptsächlich durch die politischen Entscheidungen seines neuen Präsidenten auf sich aufmerksam gemacht. Veranlasst die aktuelle Situation die Amberger dazu, ihre Reisepläne zu überdenken? Entscheiden sie sich jetzt lieber für andere Ziele oder buchen schon geplante Touren eventuell sogar um? "Die USA haben sich in den letzten Jahren als Reiseziel so schön entwickelt", meint Reisefieber-Chefin Karin Hoffmann. Interessant sei nun, wie es weitergeht. Die langfristige Entwicklung abzusehen, sei derzeit noch schwierig, da die Buchungsphase für Sommer erst starte.Im Augenblick scheint die große Beliebtheit der Vereinigten Staaten als Reiseziel allerdings ungetrübt zu bestehen. Die Wahl von Donald Trump zum neuen Präsidenten und das von ihm geforderte Einreiseverbot für Bürger aus überwiegend muslimischen Ländern machen sich derzeit nicht in Amberger Reisebüros bemerkbar. Bereits gebuchte USA-Aufenthalte würden nicht storniert. Die Zahl neuer Buchungen gehe auch nicht zurück. "Erst letzte Woche hatten wir wieder drei Buchungen", erzählt Tanja Scholzen, eine der Inhaberinnen von Dronzella-Reisen. Auch Karin Hoffmann und Alina Matei, Mitarbeiterin im Sonnenklar-Reisebüro, haben keine Veränderungen bemerkt.Vermehrte Nachfragen von Urlaubern, die ihre Reisen schon gebucht haben gebe es ebenfalls in keinem der drei Reisebüros. Hoffmann vermutet, dass sich betroffene Personen schon nach der Wahl über mögliche Konsequenzen informiert haben. Falls jemand ohne deutschen Pass eine Reise in die USA buchen wollte, würde sie das aber auf jeden Fall vorher abklären. Die Amberger nehmen die Situation offenbar mit Humor. Eigentlich mache sich die Öffentlichkeit mehr darüber lustig, sagt Scholzen.Und auch Matei weiß, dass die aktuelle Lage "nur schlechte Witze" verursache. Trotzdem sei die Situation schwierig, weil es noch keine Erfahrungen mit den neuen Verhältnissen in den USA gebe. Sie glaubt, dass es einige Urlauber geben könnte, die nun vielleicht schnell wieder zurück müssen. Sie vermutet allerdings auch, dass in Amberg nur wenige betroffen sein werden und sich Auswirkungen eher in größeren Städten zeigen. Das bestätigen auch die Erfahrungen von Tanja Scholzen und Karin Hoffmann, bei denen es bisher keine Anfragen von Bürgen ohne einen deutschen Pass gegeben habe.Generell geht die Branche laut der Befragten davon aus, dass sich für deutsche Touristen keine Unterschiede ergeben werden. Hoffmann rät, man solle sich bei der Einreise "so normal wie möglich verhalten und es einfach hinnehmen, wenn's länger dauert, dann dürfte es auch keine Probleme geben". Wenn man erst einmal im Land ist, werde man nichts mehr merken. Preisänderungen seien ebenfalls nicht festzustellen, teilten die Reisebüros mit. Weder in die eine, noch in die andere Richtung.