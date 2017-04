Auf Amberg wartet ein Wochenende im XXL-Format. Was ursprünglich mit verkaufsoffenem Sonntag, Entenrennen und Krüglmarkt begann, gipfelt heuer in italienischem Markt, Image-Truck und Bierfest.

Italienischer Markt

Bierfest

Verkaufsoffener Sonntag

Krüglmarkt

Entenrennen

Dinosaurier-Ausstellung

Ammersrichter Kirwa

Tag der offenen Tür an der OTH

Image-Truck Amberg-Weiden

Klein-Kinder-Kino

Patrozinium St. Georg

Viele, sehr viele Gäste werden bis Sonntagabend durch die Stadt bummeln. Schon jetzt bangt der Organisator des Krügelmarktes, Gerhard Stock, um des Ambergers Lieblingsthema: Parkplätze. "Bitte stellen Sie Ihr Auto jenseits des Altstadt-Rings ab", warb er in einem offenen Brief um Verständnis. Der folgende Event-Leitfaden erhebt übrigens keinen Anspruch auf Vollständigkeit.SchiffgasseDonnerstag bis Samstag von 10 bis 22 Uhr (offizielle Eröffnung am Donnerstag um 17 Uhr) und am Sonntag von 10 bis 20 Uhr.Rund 15 Händler von Sizilien über Sardinien, Emilia Romagna und Toskana bis Südtirol bieten Gebäck, Käse, Wein, Salami, Speck und Wurst, Kunsthandwerk, aber auch Accessoires der Saison wie Hüte, Taschen und Schals.Festzelt Bleichwiese bei ACCFreitag und Samstag von 17 bis 23 Uhr und am Sonntag von 10 bis 22 Uhr.Besucher dürfen Biersorten aller sechs Amberger Brauereien kennenlernen.StadtgebietSonntag von 13 bis 18 UhrEinzelhändler und Großmärkte öffnen ihre Ladentüren.MalteserplatzSamstag ab 9 Uhr und Sonntag ab 11 UhrRund 15 Handwerker und Händler bieten Töpferware, Süß- und Korbwaren, Glas- und Blechgeschirr zum Verkauf an.Auf der Vils von der Fronfestgasse bis zum LandratsamtAm Sonntag ab 10.30 Uhr Annahme der Enten (Brücke Fronfestgasse), 14 Uhr Start, 16 Uhr Siegerehrung LandratsamtPlastikenten schwimmen um die Wette.Eishalle am SchanzlSamstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.Rund 35 Dinosaurier-Modelle warten auf die Besucher.Festplatz in AmmersrichtVon Samstag, 13 Uhr, bis Montag, ab 10.30 Uhr.Zwischen Baumaufstellen am Samstag, Festgottesdienst zum Patrozinium von St. Konrad am Sonntag und den letzten Klängen der Band Wöidarawöll am Montagabend geht's in gewohnter Weise um Trachten, Dreher, Bratwürste und Bier.Kaiser-Wilhelm-Ring 23Samstag von 10 bis 15 Uhr.Die Hochschule zeigt alle Facetten inklusive Roboterinnovation, Verlosung, Kinderschminken, Rennauto und Elektroautofahrer-Treffen.Marktplatz12 UhrWas? Der Truck wird deutschlandweit für die Städte werben und Perspektiven für künftige Azubis aufzeigen. Ab 15 Uhr Städtewettkampf.Cineplex AmbergSonntag ab 9.45 UhrMit reduzierter Lautstärke, ohne 3D und Werbung werden acht aktuelle Kino-Filme zum Preis von 4,50 Euro pro Film und Platz gezeigt.Pfarrgarten St. GeorgSonntag, 10 bis 18 UhrDie kirchliche Feier beginnt mit der Festmesse um 10 Uhr, ab 11 Uhr wird weltlich im Pfarrgarten gefeiert.