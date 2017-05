(roa) Gehbehindert über das Kopfsteinpflaster? Sehbehindert über die Straße? Gehörlos im Café? Am Freitag, 5. Mai, testen Menschen mit und ohne Behinderung die Alltagsbarrieren in Amberg.

Zum Protest-Tag Der Europäische Protest-Tag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung ist am Freitag, 5. Mai. Viele Leute gehen in den Städten auf die Straße, um sich für die Rechte von Menschen mit Behinderung einzusetzen. (roa)

Die Arbeitsgemeinschaft Offene Behindertenarbeit (OBA), der Caritasverband, die Lebenshilfe, Regens Wagner, das Rote Kreuz und der Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte veranstalten eine Aktion in der Innenstadt: Eingeladen sind alle Bürger, um 14 Uhr zum Hochzeitsbrunnen auf den Marktplatz zu kommen. Sie können mit Menschen mit verschiedenen Behinderungen zu einer Fragebogenaktion aufzubrechen. "In mehreren kleinen Gruppen wollen wir öffentliche Orte, Geschäfte, Kaufhäuser, Cafés, Kneipen und Arztpraxen in der Innenstadt besuchen und die Räumlichkeiten hinsichtlich ihrer Barrierefreundlichkeit beurteilen", geht aus einer Presse-Info hervor. Die Fragebögen wurden von der Arbeitsgruppe Infowerk aus dem Inklusionsprojekt Wundernetz erarbeitet. Menschen mit verschiedenen Behinderungen - Seh- und Hörbehinderungen, Körperbehinderungen, geistigen und psychischen Behinderungen sowie chronischen Erkrankungen - erzählen vorab von ihren Alltagsbarrieren. Sie begleiten auch die einzelnen Gruppen. "Wir hoffen auf viele gute Gespräche. Durch den direkten Kontakt verschwinden Unsicherheiten und Berührungsängste. Viele Menschen sehen danach ihre Umwelt mit anderen Augen!", erklärte Hildegard Legat von der OBA. Jeder Teilnehmer bekommt eine Herzbreze sowie ein Getränk oder Eis auf dem Weg. Um 16.30 Uhr treffen sich die Gruppen wieder auf dem Marktplatz zum Abschlussgespräch.