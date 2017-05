Die Hürde ist nur zwei Zentimeter hoch. Die winzige Schwelle ins Luftmuseum macht das eigenständige Einfahren für Martina Rußwurm unmöglich. Die Frau im Rollstuhl war eine der Testpersonen, die am Freitag die Altstadt auf Barrierefreiheit testeten.

Rund 45 Menschen mit und ohne Behinderung trafen sich am Freitagnachmittag auf dem Marktplatz. Die Arbeitsgemeinschaft Offene Behindertenarbeit in der Stadt und im Landkreis hatte zum europäischen Protest-Tag am 5. Mai eine Aktion zur Barrierefreiheit auf die Beine gestellt. Sprecherin Monika Ehrenreich appellierte: "Alle Leute profitieren davon, wenn die Umwelt ein bisschen barrierefreier wird." Viele Verbesserungen würden sich auch durch mehr Hilfsbereitschaft erreichen lassen. Konkret gehe es bei der Aktion nicht darum, jemanden "abzuwatschen", sondern die Aufmerksamkeiten auf kleine Alltagshürden zu lenken. "Da werden wir einiges finden", meinte Rollstuhlfahrer Jürgen Weiß. Mit Fragebögen ausgerüstet machten sich sieben Gruppen auf den Weg. Eine davon mit der gehbehinderten Martina Rußwurm, die seit Jahren nicht mehr in der Stadt unterwegs war. Wie sie die Aktion findet? "Klasse. Und abenteuerlich." Die Ammerthalerin testet gleich eine Rollstuhlrampe, die nicht der vorgeschriebenen Neigung von sechs Prozent entspricht. Langsam schob sie sich rückwärts nach oben. "Mit einem E-Rolli wäre es schwierig, dort hineinzukommen", kommentierte das Robert Sedlmeier, Mann für alle Fälle vom Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte, den Aufzug in einem Bekleidungsgeschäft. Um Sehbehinderten das Treppensteigen zu erleichtern, wäre es hilfreich jeweils die erste und letzte Stufe farbig zu markieren. Auch hier fanden die Beteiligten Stolperfallen. "Ich sag's gleich, wir haben keine Kundentoilette", entschuldigte sich eine Verkäuferin bei der Truppe. Als alle Haken auf den Fragebögen gesetzt waren, traf man sich zum Resümee auf dem Marktplatz. "Wunderbare Aktion", resümierte Teilnehmerin Konny Schmid. Die Ergebnisse werden auf wheelmap.org eingepflegt.___Weitere Informationen: