Debatten sind im Landtag an der Tagesordnung, doch nun lieferten sich im Maximilianeum nicht die Abgeordneten einen verbalen Schlagabtausch, sondern die 24 Teilnehmer des Landesfinales "Jugend debattiert". Vorangegangen waren zwei Entscheidungsrunden, an denen mit Miriam Witt und Christoph Lösch auch Schüler des Gregor-Mendel-Gymnasiums beteiligt waren.

Die GMGler hatten sich durch den Doppelsieg in der Sekundarstufe I beim Regionalentscheid Oberpfalz-Nord/Mittelfranken-Ost im März aus Teilnehmern von sieben Schulen für den Landesentscheid in ihrer Altersgruppe qualifiziert (wir berichteten). Ihre Fähigkeiten stellten die beiden Schüler laut einer Presse-Info in der Vorrunde unter Beweis. Beim Thema "Sollte in Bayern eine Katzensteuer eingeführt werden?" brachte Christoph Lösch sein Detailwissen ein. Miriam Witt stellte sich der Frage: "Sollen zum Eurovision Song Contest auch Beiträge mit politischem Inhalt zugelassen werden?" Obwohl es jeweils nicht für den Einzug in das Finale der letzten Vier gereicht hat, konnten beide wertvolle Eindrücke gewinnen, die sie für weitere Starts an diesem Projekt motivieren. Doch nicht nur als Teilnehmer, auch als Juroren waren Gregor-Mendel-Gymnasiasten laut dem Schreiben gefragt. Tamara Lindner und Fabian Baumer waren in Fortbildungen eingehend auf diese Aufgabe vorbereitet worden. Schulleiter Peter Welnhofer zeigte sich vor Ort "beeindruckt von den vielfältigen Kompetenzen seiner Schüler", heißt es dazu. Immerhin habe sie der Weg vom Klassenzimmer bis ins Maximilianeum geführt, und das bei einer Teilnehmerzahl von insgesamt rund 26 000 aus bayernweit 120 Schulen.