Der Weg zum Titel der Miss Germany beginnt auch in Amberg. Die Miss Germany Corporation (MGC) sucht in einer Onlinewahl die schönste Frau der Stadt. Nutzer entscheiden dann per Mausklick, welche Bewerberin zur Wahl der Miss Bayern fahren darf.

Teilnahmebedingungen

Alter: 16 bis 29 Jahre

deutsche Staatsangehörigkeit

ledig, kinderlos

keine sichtbaren Oben-Ohne- oder Nacktaufnahmen

Die MGC sucht auch in weiteren Städten Bayerns die Schönsten der jeweiligen Region. Laut MGC-Sprecherin Simone Zimmermann "kämpften" vergangenes Jahr 16 Damen um die Schärpe der "Miss Bayern". Die künftige "Miss Amberg Online" erhält zusätzlich zur offiziellen Schärpe unter anderem zwei Tageskarten für den Europa-Park in Rust.Bewerberinnen können sich noch bis Montag, 29. Mai, 12 Uhr anmelden. Drei Stunden später startet laut Mitteilung der Miss Germany Corporation das Voting. Letzte Möglichkeit für seine Favoritin zu stimmen, ist am Montag, 6. Juni, um 15 Uhr. Interessierte Damen können sich hier für die Onlinewahl registrieren