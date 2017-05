Kassel/Amberg. Seit Jahren unterstützen die Amberger Handballer die Aktion "Handball hilft", bei der Bundesligavereine und ihre Sponsoren zugunsten der Deutschen Krebshilfe einmalige Auktionen anbieten. Diesmal sicherten sich die Vilsstädter beide Angebote des Bundesligisten MT Melsungen: Das Hobbyteam DGKR, das zum Großteil aus aktuellen und ehemaligen Spielern der Handballgemeinschaft besteht, verfolgte zunächst das Abschlusstraining des mit Nationalspielern gespickten Kaders aus nächster Nähe mit. Danach bat Chefcoach Michael Roth die Amberger zu einer Trainingseinheit auf das Parkett der Rothenbach-Halle in Kassel. Roth hatte zusätzlich den dänischen Torhüter René Villadsen und den serbischen Nationalspieler Momir Rnic als Co-Trainer und Sparringspartner aufgeboten. Nach der 90-minütigen Einheit durften sich die Amberger in der Mannschaftskabine der Gastgeber abkühlen und mit dem Trainer fachsimpeln. Michael Roth: "Wir Handballer sind eine große Familie und müssen zusammenhalten. Es ist für uns selbstverständlich, dass wir uns für den guten Zweck engagieren und ich finde es klasse, dass die Jungs extra aus Bayern angereist sind." Am Tag danach stand der Besuch des Bundesligaspiels der MT Melsungen gegen den HC Erlangen auf der Agenda. Bei beiden Aktionen präsentierten sich der Bundesligaspieler als Sportler zum Anfassen und bescherten den Ambergern, die insgesamt über 700 Euro an die Deutsche Krebshilfe gespendet hatten, tolle Erlebnisse. Bild: zyz