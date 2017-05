Fähig und motiviert

Amberg. (gfr) Mit Valery Lapko sei ein fähiger und motivierter Dirigent gefunden worden, sagte Vorsitzender Norbert Füger über den Nachfolger von Thomas Prechtl . Prechtl betonte, dass die Musiker ihm seine Dirigentenaufgabe leicht gemacht hätten. "Am liebsten würde ich jedem die Hände schütteln. Künftig möchte ich nur mein Instrument auspacken, mit Freunde Musik machen und entspannt in die Zukunft schauen." Sein Nachfolger ist 32 Jahre alt und staatlich anerkannter Musiklehrer, geboren in Gomel (Weißrussland). Er studierte Knopfakkordeon, Orchestersolist und Orchesterleiter und schloss nach weiteren fünf Jahren sein Studium an der Weißrussischen Staatlichen Universität für Kunst und Kultur in Minsk als Orchesterleiter und Musiklehrer mit 1,9 ab. 2011 siedelte Lapko nach Deutschland über und gründete unter anderem sein eigenes Musikstudio in Schwabach. Neben Akkordeon und Klavier beherrscht Valery Lapko auch Trompete sowie weitere Blechblasinstrumente.

Der gebürtige Weißrusse Valery Lapko ist neuer musikalischer Leiter der Knappschaftskapelle. Und in einem Jahr, so kündigte Norbert Füger an, werde er bei den anstehenden Wahlen nicht mehr als Vorsitzender zur Verfügung stehen.

Knappe Entscheidung

Aufgaben neu verteilen

Ehrungen Aktive Musiker



10 Jahre: Charlotte Nelz; 25 Jahre: Thomas Dunkel; 30 Jahre: Thomas Prechtl, Herbert Schleicher; 40 Jahre: Armin Kott; 45 Jahre: Herbert Wawersig.



Fördermitglieder



20 Jahre : Barbara Lanzinger, Hans Schöner, Ernst Schrödl; 30 Jahre: Thomas Leger, Walter Perlich, Günther Strehl; 35 Jahre: Barbara Bauer; 40 Jahre: Manfred Kott;



Gesamtmitgliedschaft



25 Jahre: Anton Guttenberger; 30 Jahre: Stefan Bäumler.

Der Mitgliederschwund von 2015 ist nicht nur gestoppt, es gibt sogar Zuwachs. Darüber informierte der Vorsitzende bei der Mitgliederversammlung. Vergangenes Jahr sei die Zahl um 10 auf 237 angestiegen. Bei den aktiven Mitgliedern kamen acht Erwachsene und 12 Kinder und Jugendliche hinzu. Von den Neuzugängen profitiere vor allem das Nachwuchsorchester, "ein wichtiger Baustein für den Erfolg der Knappschaftskapelle", so Norbert Füger. Sieben Blockflötenkinder unterrichtet Verena Wiesnet.Norbert Füger bedauerte, dass der bisherige musikalische Leiter, Thomas Prechtl seinen Dirigentenstab abgab. Als Musiker werde er weiterhin in der Knappschaftskapelle mitspielen. Schwierig sei es gewesen, den ab 1993 von Hans Prechtl und ab 2008 von Thomas Prechtl ausgefüllten Posten des Dirigenten neu zu besetzen. Auf die Ausschreibung hin seien zwei Bewerber zu einem Probedirigat eingeladen worden. Die knappe Entscheidung sei zugunsten von Valery Lapko ausgefallen. Auf Wunsch von Prechtl wurde die Orchesterleitung bereits zum Jahreswechsel vollzogen. Norbert Füger erinnerte an die Fahrt nach Kaltenberg auf Einladung des Prinzen Luitpold von Bayern. Die Amberger seien als einziger Oberpfälzer Musikverein zu diesem Trachtenfestzug mit gut 300 Trachten- und Traditionsvereinen und etwa 10 000 Besuchern eingeladen worden. Musikalischer Nachwuchs sei am leichtesten beim Kinderfest im LGS-Gelände zu gewinnen, wo die Knappschaftskapelle immer mit einem Info-Stand und dem Jugendorchester vertreten ist. Der Bedarf an Orchestermusikern könne aktuell bis mittelfristig bei allen Instrumenten gedeckt werden, Bedarf sei aber bei Schlagwerken, Oboen und tiefem Blech.Das Leistungsabzeichen D1 haben Carina Fischer, Antonia Hummel und Eva Matz bestanden, das Leistungsabzeichen D 3, die "höchsten Weihen der Musikerleistungsprüfung" Elisabeth Donhauser (Trompete), Felix Scharl (Saxophon) und Jonas Seitz (Horn). Beim Wertungsspiel des Bezirks Oberpfalz hat das Nachwuchsorchester unter Leitung von Lisa-Maria Holzschuh ein Rekordergebnis mit 93,5 Punkten beim Pflichtstück und 93,0 Punkten beim Wahlstück erzielt und mit dem Prädikat "mit ausgezeichnetem Erfolg" waren die Amberger das höchstbewertete Nachwuchsorchester.Der Dirigentin Lisa-Marie Holzschuh haben die Prüfer nahegelegt, sich in der Mittelstufe zu versuchen, aber das, so Norbert Füger, werde wohl von der beruflichen Zukunft der jungen Dirigentin abhängen. Bei einem Haushalt von gut 25000 Euro sei letztes Jahr ein Gewinn von gut 3000 Euro erzielt worden, so Schatzmeisterin Kerstin Dunkel. In den Jahren 2017 und 2018 stünden Veränderungen und auch Herausforderungen an, so Norbert Füger. So müsse durch den Wechsel in der Orchesterleitung auch einige andere Aufgaben neu verteilt werden, die bisher Thomas Prechtl "unbemerkt und nebenher" erledigt habe. Die Dirigentenfrage müsse auch beim Nachwuchsorchester gelöst werden, denn Lisa-Maria Holzschuh müsse an ihre berufliche Zukunft denken. In eigener Sache wies Norbert Füger darauf hin, daß er bei den Neuwahlen nächstes Jahr nicht mehr als Vorsitzender der Knappschaftskapelle kandidieren werde.Weitere Termine für die Mitglieder: Am Sonntag, 21. Mai, ist Festzug beim Feuerwehrjubiläum in Ebermannsdorf, eine Woche später das 40-jährige Jubiläum der Patenkapelle in Undorf und schließlich das Altstadtfest in Amberg, außerdem Beginn und Ende der Malteserserenaden. Das Benefizkonzert am Sonntag, 10. Dezember, finde, passend zum Lutherjahr, in der Paulanerkirche statt. (Leute)