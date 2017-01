(ua) Der renommierte Profi-Fotograf Peter Gebhard gewährt am 3. Februar im kubus Ursensollen intime Einblicke in die Welt Islands und seine unzähligen Reisen durch das Land aus Feuer und Eis. Die Insel hat ungefähr die Größe der neuen Bundesländer, aber mit 320.000 Einwohnern leben gerade mal so viele Menschen wie in Nürnberg auf der Insel. Im Interview spricht Gebhard über Vulkanausbrüche, Einsamkeit und Demut.Ich war schon als Kind gerne im Norden. Mit 16 bin ich dann per Interrail jedes Jahr nach Lappland. Die Einsamkeit hat schon damals meine Empathie geschult und war wie eine Art Selbstfindung. Im Sommer 1984 bereiste ich zum ersten Mal Island. Mein Vater war Musikprofessor und hatte einen isländischen Studenten, den ich kurz vor Beginn meines Fotografie Studiums auf seinem Bauernhof in der Einsamkeit besuchte. Dadurch bekam ich tolle Einblicke. Und obwohl ich in drei Wochen nur insgesamt sieben Stunden die Sonne sah, war ich von der Natur und den Menschen sofort begeistert.Je häufiger man an einem Ort ist, desto mehr stellt man fest, dass man ihn gar nicht kennt. Zum einen ist die Landschaft Islands je nach Wetterlage komplett anders. Und gerade bei düsterem Wetter sind zum Beispiel Küstenlandschaften oft viel imposanter und versprühen eine geheimnisvolle Atmosphäre. Und natürlich wird es auch durch die unterschiedlichsten Menschen nie langweilig. Da gibt es die Bauern, die Geschichten über Elfen und Trolle erzählen und dann wiederum junge urbane Menschen, die im Sommer am Wochenende die hellen Nächte durchfeiern. Drei Monate lang wird es auf Island nicht richtig dunkel, das Licht ist wie eine Droge.Ich habe 25 Jahre darauf gewartet, einen Vulkanausbruch live mitzuerleben. Beim Ausbruch des Eyjafjallajökull im März 2010 ging für mich ein Traum in Erfüllung. Ich flog sofort nach Island und fuhr gemeinsam mit meinen isländischen Freunden mit dem Jeep so nah wie möglich heran. Es war gigantisch. Vor mir die pulsierende Lava Glut, die sich zischend ins Eis hineinfraß. Natürlich war es auch sehr gefährlich. Wir waren in einem Moment nur etwa zwei Meter vom Höllenstrom entfernt.In Island gibt es so viele unterschiedliche Facetten an Landschaften. Es gibt Vulkane, dann riesige Gletscher gefolgt von Fjorden und ewige Eisflächen. Es gibt sehr urbanes Leben in Städten wie Reykjavik aber gleichzeitig auch viele kleine Dörfer mit Bauern oder Schafzüchtern. Island ist sehr progressiv. Sie sind sehr gut vernetzt, was Mobilfunk oder auch die Infrastruktur betrifft. Die Isländer sind sich ihrer Tradition bewusst, in vielen Dingen aber viel moderner. Und in den meisten Fällen auch lockerer. Das muss man wohl auch sein, wenn man am Rande der Zivilisation lebt und der Kraft des Wetters so ausgesetzt ist.Wenn man tagelang allein unterwegs ist, fällt der ganze Ballast des Alltags von einem ab. Man erreicht eine Unbeschwertheit, nichts lenkt ab. Das ist ein höchst spannender Zustand. Natürlich muss man auch mit sich selbst klarkommen können. In unserer heutigen Konsumgesellschaft wird man immerzu fremdbeschäftigt. Wenn man tagelang unterwegs ist, findet man zu sich selbst.Es ist jetzt über 30 Jahre her, dass ich das erste Mal in Island gewesen bin. Alle 10 Jahre habe ich ein neues Buch über Island veröffentlicht. Nach drei Jahren Island-Pause plane ich jetzt ein halbes Jahr mit dem Bulli durch Island zu reisen. Zurück zu den Wurzeln also.Es gibt schon noch Fernziele, die mich interessieren. Meine große Reise mit meinem alten VW Bulli durch Europa hat mir aber gezeigt, wie viel es bei uns noch zu entdecken gibt. Deshalb konzentriere ich mich erst mal darauf, bleibe Island aber natürlich treu.Ich möchte die Menschen für Island begeistern, für ihre großartigen Menschen und die noch großartigere Natur. Ich möchte Ihnen zeigen, dass echte Perlen unter der vermeintlich harten Oberfläche stecken, oft skurril aber immer charmant. Wenn man einmal in Island gewesen ist, kommt man als ein anderer Mensch zurück. Und eines hat man auf jeden Fall im Gepäck: Die Demut vor der Schöpfung der Natur.Tickets gibt es an allen Vorverkaufsstellen im gesamten Verbreitungsgebiet des Neuen Tags / der Amberger Zeitung, im Rathaus Ursensollen, im Internet unter www.kubus-buehne.de sowie an allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen der Region. Ticketpreis im Vorverkauf: 12 Euro/zehn Euro. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.