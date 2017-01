Es war die erwartet große Sause am Amselweg. Nach einem Jahr Pause hatten die Amberger BRK-Bereitschaften am Samstag wieder zur Faschingsgaudi ins Rotkreuz- Haus geladen.

Die Mannschaft um Bereichsleiter Wolfgang Potsch brachte mit der Band Quarterback einen musikalischen Garanten für tolle Partystimmung auf die Bühne. Unter dem augenzwinkernden Motto "Feiern, bis der Notarzt kommt" tanzten zahlreiche Maschkerer bereits zu den ersten Takten mit, in der Blaulicht-Bar trafen sich Teufel und Engel zu einer ausgeschenkten Vitaminspritze oder ließen sich die von der Verpflegungsgruppe der Bereitschaft 2 auf die Teller gebrachten Speisen erst einmal zur Stärkung schmecken."Im letzten Jahr haben wir aufgrund der kurzen Faschingssaison leider mit dem Ball pausieren müssen", erläuterte Potsch die Unterbrechung. "Es ging einfach terminlich nicht. Dafür haben wir heuer wieder aus dem Vollen geschöpft. Zwar lief der Besucherzuspruch zu Beginn noch recht schleppend an, doch jetzt bin ich sehr zufrieden", meinte der Bereichsleiter gut zwei Stunden nach der offiziellen Eröffnung.Zu diesem Zeitpunkt stand mit dem Gardetanz der Narrhalla Kümmersbruck-Amberg-Haselmühl einer der Höhepunkte des Abends an. "Es freut mich sehr, dass wir die Narrhalla wieder für den Auftritt bei uns gewinnen konnten", hob Potsch hervor, der davon berichtete, dass es bereits seit Jahren eine tiefe Verbundenheit zwischen dem BRK und dem Faschingsverein gebe. Dies spiegelte sich nun auch wieder, als Potsch vor dem ersten Auftritt vom Prinzenpaar Helmut I. und Denise I. der Sonderorden der Narrhalla um den Hals gehängt wurde.Aber nicht nur mit dem Gardetanz erntete der Faschingsverein viel Applaus, sondern auch mit dem Showtanz und dem abschließenden Auftritt des Männerballetts. Danach wurde noch weit in die Amberger Nacht hinein weitergefeiert.