Das Gregor-Mendel-Gymnasium sicherte in der Altersklasse Jungen III den Oberpfalztitel im Tischtennis beim Bezirksentscheid in Kemnath (Kreis Tirschenreuth). Die Spiele gegen die Mannschaften des Weidener Augustinus-Gymnasiums und der gastgebenden Realschule gewann das GMG mühelos mit 9:0.

Das entscheidende Match gegen das Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium Nabburg endete mit 5:4 für die Amberger. Der Titel war damit unter Dach und Fach. In einer Mitteilung der Schule heißt es dazu: "Obwohl das Team des GMG keinen einzigen Vereinsspieler in seinen Reihen hatte, war man nach dem Gewinn des Bezirksfinales noch zuversichtlich für das Nordbayernfinale in Fürth." Als sich aber dann Hugo Grammer, der in den bisherigen Runden kein einziges Spiel verloren hatte, den Unterarm brach, sei allen klar, dass es schwer werden würde.Grammer trat trotzdem an und stellte sich als Rechtshänder mit der linken Schlaghand den Gegnern. Am Ende blieb fürs GMG bei den nordbayerischen Titelkämpfen Platz vier.