St. Konrad 2016 - Viertgrößte Pfarrei in Amberg mit 2660 Katholiken



- 21 Taufen



- 13 Erstkommunionkinder



- 19 Firmlinge



- 1 Trauung



- 23 Beerdigungen



- 7 Austritte mit Erstwohnsitz in St. Konrad (hae)

Ammersricht. Mit dem Ausspruch "Alles Große in der Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut als er muss", begrüßte die Sprecherin des Pfarrgemeinderates, Daniela Ballach, die Ammersrichter, die zum mittlerweile dritten Neujahrsempfang ins Pfarrzentrum St. Konrad gekommen waren. Vor allem für die ehrenamtlichen Helfer sollte dieser Empfang ein kleiner Dank sein.

Pfarrer Michael Jakob nutzte die Gunst der Stunde, um sich für die vergangenen sechs Jahre, in denen er bereits in der Pfarrei wirken durfte, zu bedanken: "Wir haben eine sehr lebendige Pfarrei", sagte der Seelsorger stolz angesichts einer Liste von fast 40 Vereinen, Verbänden, Gruppierungen und Sachausschüssen. Er würdigte auch das Engagement von Pfarrer Heinrich Arweck von der evangelischen Auferstehungskirche für die gemeinsam gelebte Ökumene.Bei seinem Rückblick auf 2016 zitierte Jakob auch den früheren bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß mit den Worten: "Dankbar rückwärts, mutig vorwärts, gläubig aufwärts." Als Höhepunkt des vergangenen Jahres in der Pfarrei hob er den Pastoralbesuch mit Spendung des Sakraments der Firmung durch den Diözesanbischof Rudolf Voderholzer am 4. Juni hervor. Michael Jakob blickte dann weit in das Jahr 2017 voraus. Der Amberger Firmtag findet für alle Schüler am Samstag, 6. Mai, statt. Die Mädchen und Buben aus St. Konrad werden wieder in St. Martin gefirmt. Die Erstkommunion ist wie im Vorjahr an Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 25. Mai). Michael Jakob hatte zudem eine weitere gute Nachricht mitgebracht. Das 2014 aufgenommene Netto-Darlehen über 110 000 Euro für die Sandtner-Orgel könne voraussichtlich Mitte des Jahres zurückbezahlt sein, sagte der Ammersrichter Pfarrer. Bis dahin werden auch die Patenschaftsurkunden ausgegeben. Schließlich werden auch in diesem Jahr einige Orgelkonzerte mit bekannten Organisten zu hören sein.Mit den Worten "Gehen wir gemeinsam, mutvoll und gläubig aufwärts in das neue Jahr 2017. Dazu wünsche ich uns allen den reichsten Segen Gottes", leitete der Pfarrer über zum inoffiziellen Teil, der für viele Gespräche unter den Gästen genutzt wurde. Eine Bilderschau lenkte den Blick immer wieder auf die Ereignisse und Aktivitäten 2016.