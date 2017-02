Eislaufen ist ein Freizeitsport ohne Altersbeschränkung. Beim Neujahrsschaulaufen begann die Spanne bei Kindergartenkindern und endete bei 89 Jahren.

Amberg. (gfr) So alt ist mittlerweile des Urgestein des Amberger Eislaufs, Georg Streich, der als Clown die Polonaise anführte. Dem ESC gehören derzeit 270 Mitglieder an. Mehr als zwei Drittel davon sind Kinder und Jugendliche. Sie präsentierten am Sonntag beim Neujahrsschaulaufen, wie sicher sie auf zwei Kufen sind. Selbst die zwölf kleinen Chinesen.Emilia Kick und Tabea Hummel schwirrten als Bienen umher, bevor die Schwestern Carina und Andrea Streich zum Uptown Funk von Bruno Mars in die 70er-Jahre entführten. Wie besoffen torkelten die Drunken Sailors Lucia Lauer und Marie Löffelmann umher, man könnte meinen, die hätten das große Rum-Fass gerade komplett alleine geleert.Klassik traf Pop beim bunten Potpourri, das aus Walzern und modernen Rhythmen bestand. Danach stürmte eine Horde wilder Piraten aufs Eis. Eistanz in Perfektion präsentierte das ESC-Vorzeige-Tanzpaar Veronika und Mattias Moser, sei es mit einem spanischen Tanz oder dem Jailhouse Rock von Elvis Presley. Ghostbusters und Geisterstunde ließen das Eisstadion noch kälter und gruseliger werden, sei es mit Dracula-Rock oder furchterregenden Zombies. Stimmung kam auf, als vier junge Eisläuferinnen im klassischen ABBA-Look glänzten und Klaus & Klaus an der Nordseeküste entlang rauschten. "Amoi seg ma uns wieder" - wer kennt nicht den Hit von Alpen-Rocker Andreas Gabalier? Interpretiert wurde das Stück von Sarah Neumann und Franziska Streich. Nicht ganz zwei Stunden dauerte die Eis-Show des ECS, moderiert von Bernhard Streich. Das große Finale lieferten die Sportler zu Robby Williams mit "Let me entertain you".