Im Maßstab 1:6 hat sein Modell von einem Weißkopf-Gleiter in Fachkreisen für Aufsehen gesorgt. Jetzt geht's ans 1:1-Staunen. Und nicht nur das.

Sie sollen fliegen

Hüpfer für Hüpfer

Norman Bernschneider wird die Doppeldecker-Konstruktion des deutschstämmigen Motorflug-Pioniers Gustav Weißkopf (oder Gustave Whitehead, 1874-1927) in Originalabmaßen nachbauen. Von den Dimensionen schwärmt er ebenso, wie sie ihm Respekt abringen: "Neun Meter Spannweite und 35 Quadratmeter Flügelfläche." An diese Größenordnung hat sich der Enthusiast der frühen Luftfahrt bisher noch nicht herangewagt.Bernschneider, im Brotberuf Bautechniker, galt bisher als Lilienthal-Spezialist. Etliche Flugapparate des deutschen Ingenieurs (1848-1896) hat er mit dem Anspruch der Originaltreue nachgebaut und sich so von Projekt zu Projekt Rekonstruktionen der historischen Gleiter angenähert. Erst im Dezember erwarb der Europa-Park Rust von dem Amberger dessen Replikat des Derwitzer-Apparats (1891). Dieser erste flugfähige Gleiter Otto Lilienthals soll Teil des Projekts V des Erlebnisparks werden. Das Konzept zielt auf eine multimediale und damit möglichst eindrucksvolle Erlebbarkeit von Zivilisations- und Technikgeschichte ab.Bernschneiders Anspruch war schon immer die Flugfähigkeit seiner Nachbauten. Damit wurden sie auch für experimentell ausgerichtete Luftfahrthistoriker interessant. Und wie sich die Geschichte des Fliegens fortentwickelte, so schreitet offenbar auch die Bautätigkeit des Ambergers voran. Der Weißkopf-Doppeldecker, der 1896/97 entstanden und geflogen sein soll, gilt als eine Weiterentwicklung eines für Laien gleich aussehenden Lilienthal-Modells (Großer Doppeldecker), das bei Norman Bernschneider als Replikat - derzeit demontiert - schon im Keller liegt. Wenn das Wetter passt, soll dieses Gerät zusammengebaut werden und noch im Frühjahr fliegen. Bernschneider hat dafür einen namhaften und erfahrenen Hängegleiter-Piloten an der Hand.Auch der Weißkopf-Doppeldecker soll in die Luft, kündigt der Rekonstrukteur an. Für diesen Nachbau interessieren sich besonders die Flughistorische Forschungsgemeinschaft Gustav Weißkopf mit dem Sitz an dessen Geburtsort Leutershausen bei Ansbach und der Luftfahrthistoriker John Brown. Sie kämpfen darum, den gebürtigen Franken und späteren USA-Auswanderer Weißkopf (1901) und nicht die Gebrüder Wright (1903) als die ersten Motorflieger der Menschheit anzuerkennen. Hüpfer für Hüpfer kommen sie voran.