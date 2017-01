Es war eine Premiere. Und die lief so gut, dass eine Wiederholung bereits beschlossene Sache ist. Im Jugendzentrum fand nach den Weihnachtsferien der erste Flohmarkt nur für Mädchen und junge Frauen ab 14 Jahren statt. Ganz unter sich konnten sie aussortierte Kleidung verkaufen, Schnäppchen machen beziehungsweise gut erhaltene Mode und Schmuck ergattern. Etwa 30 Verkäuferinnen hatten im Vorfeld einen der begehrten Tische erhalten und boten ihre Schätze an.

Die ersten interessierten Besucherinnen warteten bereits vor 16 Uhr auf den Start, bevor dann drei Stunden lang gestöbert werden durfte. Und wer bei Flohmarkt an alte Sachen denkt, der hatte sich bei dieser Veranstaltung geirrt, denn es gab laut einer Pressemitteilung aus dem Jugendzentrum viele gut erhaltene Sachen sowie Kleidung von bekannten Marken. Ruhe fanden die Gäste wegen des teils enormen Andrangs nicht unbedingt an den Tischen, sondern im Café des Jugendzentrums, das geöffnet hatte.Da die Organisatoren mit dem ersten Mädchen-Flohmarkt zufrieden sind, ist ein zweiter für Samstag, 20. Mai, 16 bis 19 Uhr, in Vorbereitung. Die Anmeldung wird voraussichtlich ab April möglich sein. Weitere Informationen gibt es im Jugendzentrum Klärwerk, 8 68 14, oder per E-Mail an jugendzentrum@amberg.de.