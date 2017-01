Jugendliche früh für Fragen der Wirtschaft begeistern und sie auf das Berufsleben vorbereiten, seit Jahren engagieren sich die Wirtschaftsjunioren dafür. Deshalb haben sie an den weiterführenden Schulen in der Region wieder das Quiz "Wirtschaftswissen im Wettbewerb" angeboten.

Im Juli wieder Messe

Heuer zum 31. Mal

Amberg. Bei der Siegerehrung wurden am Freitag die drei Kreissieger im Beisein ihrer Lehrer im ACC-Restaurant mit Geldpreisen ausgezeichnet. Kreissieger wurde der 15-jährige Lukas Popp von der Wirtschaftsschule Friedrich Arnold in Amberg. Er hatte sich wie mehr als 500 junge Leute von weiterführenden Schulen im Raum Amberg-Sulzbach am Quiz der Wirtschaftsjunioren beteiligt. Zweiter wurde der 14-jährige Bastian Hoffmann von der Franz-Xaver-von-Schönwerth Realschule. Den dritten Platz erreichte Celine Weigl (14) von der Dr.-Johanna-Decker-Realschule.Das Wirtschafts-Quiz wurde unter der Schirmherrschaft der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Johanna Wanka, bundesweit von den Wirtschaftsjunioren vorbereitet und von den einzelnen Mitgliedskreisen in die Tat umgesetzt.Vorstandssprecher Dieter Kohl betonte bei der Siegerehrung, dass die Wirtschaftsjunioren mit dem Quiz einen Anreiz für Jugendliche schaffen wollen, sich selbstständig mit wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Fragen zu beschäftigen.Dabei sei dieser Wettbewerb nur eines von vielen Projekten, mit denen die Wirtschaftsjunioren Schüler auf ihrem Weg in die Arbeitswelt begleiten. Wichtigste Veranstaltung sei jedes Jahr die Ausbildungsmesse im Kongresszentrum, die heuer am Dienstag, 18. Juli, stattfinden wird. Die Quiz-Teilnehmer mussten 30 Multiple-Choice-Fragen zu Themen wie Finanzen, Politik, Ausbildung, Internationales, Allgemeinwissen und dem diesjährigen Sonderthema "Digitale Wirtschaft" beantworten. Dabei wussten die drei Besten zum Beispiel, dass die Wiedereinführung eines verbesserten Produktes als Re-launch bezeichnet wird, was man unter TTIP (Freihandelsabkommen) versteht und dass der größte Arbeitgeber in Deutschland Siemens ist.Es war ihnen auch bekannt, womit sich das Bundeskartellamt beschäftigt, was das Bruttonationaleinkommen ist und dass das Wirtschaftssystem nach dem Prinzip der sozialen Marktwirtschaft funktioniert. Sie wussten zudem, dass die Alcopopsteuer an den Bund abgeführt wird und Polen zwar EU-Mitgliedstaat ist, aber nicht zur Eurozone gehört. Beim Sonderthema beantworteten sie die Frage richtig, was man unter Big Data (zu große oder zu komplexe Datenmengen) versteht und wussten, dass die Autobahn A 9 die erste Teststrecke für computergestützte und selbstfahrende Autos ist.Dieter Kohl wies darauf hin, dass das Quiz in Amberg zum 31. Mal stattfand. Rund die Hälfte der Teilnehmer haben mindestens 27 von 30 Fragen richtig beantwortet. "Sie haben damit einen guten Wissensstand bewiesen, aber auch gezeigt, dass sie mit großem Fleiß wichtige Fragen im Internet und in Fachbüchern erfolgreich klären können. Mit diesen Fähigkeiten sind sie interessante Nachwuchskräfte für unsere Ausbildungsbetriebe", sagte Wirtschaftsjunioren Geschäftsführer Johann Schmalzl.Die drei Kreissieger erhielten Geldpreise. Lukas Popp darf zudem auf Kosten der Wirtschaftsjunioren von 24. bis 26. März am Bundesfinale in Bochum teilnehmen, wo neben einem Rahmenprogramm weitere Preise auf die Sieger warten.