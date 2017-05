Raigeringer Burschen in Münchshofen

Raigering. "Seit nun schon mehr als 60 Jahren, ja, so lange kennen wir Euch schon. Sind wir immer gern nach Münchshofen gefahren. Aus guter, alter Tradition!" So dichtete es Raigerings Burschen-Vorsitzende Stefan Nübler, als er in Münchshofen auf einem Holzscheit kniend die Patenschaft erbat. Zum wiederholten Male besiegelten die Burschenvereine aus Raigering und Münchshofen ihre jahrzehntelange Freundschaft. Es ist besiegelt: Morgenrot übernimmt für die 110-Jahr-Feier der Raigeringer von Freitag, 14., bis Montag, 17. Juli, die Patenschaft. Mit einem starken Aufgebot, einer Fahnenabordnung, 22 Festdamen, einem 50-Liter-Bierfass und flotter Musik der Band Tschuki-Tschuki kamen die Panduren nach Münchshofen, um die Patenschaft zu erbitten und feierlich zu beschließen. Die Raigeringer marschierten mit Musik zu dem im Teublitzer (Kreis Schwandorf) Ortsteil Münchshofen vereinbarten Treffpunkt, wo sie vor großer Kulisse empfangen wurden.

Ohne Qualen geht es nicht beim Patenbitten. So hatten der Raigeringer Vorsitzende Stefan Nübler, sein Stellvertreter Oliver Zweck und Kassier Michael Wischert einen gespitzten Balken mitgebracht, auf dem sie kniend ihr Patenbitten-Ansinnen an die Münchshofener vorbrachten.