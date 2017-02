Raigering. Im Mittelpunkt der Generalversammlung der Schützengesellschaft Hubertus standen die Neuwahlen. Da der langjährige stellvertretende Schützenmeister Anton Rubenbauer nicht mehr kandidiert hatte, kam es zu Verschiebungen im Vorstand. Schützenmeister bleibt Erwin Graml, sein Vertreter wurde der bisherige Jugendleiter Oliver Maier.

Meister geehrt Am Ende der Generalversammlung der Raigeringer Hubertus-Schützen kamen noch die Vereinsmeister zu Ehren. Sie wurden getrennt nach aufgelegt und frei stehend schießenden Sportlern, ausgezeichnet. Bei den etatmäßigen Schützen sicherte sich das Ehepaar Klara und Michael Mulzer jeweils den Titel, während bei den aufgelegt schießenden Raigeringern Ignaz Binner und Traudl Hösl vorne waren.



Schützenmeister Erwin Graml lobte die Beteiligung an internen Terminen: Bockbierabend, Winterwanderung, Osterschießen, Freundschaftsturnier gegen die SVR-Eisstocksparte, Kirwa, Herbstauftaktschießen, Königsproklamation, Glaskugelschießen und Weihnachtsfeier. (gth)

Die Führungsriege komplettieren Schriftführerin Stephanie Wischert, Kassier Michael Mulzer und Schießleiter Raimund Otte. Sie wurden ebenso in ihrem jeweiligen Amt bestätigt wie Damenleiterin Brigitte Reng. Die Verantwortung für die Jugend übernimmt Manuel Hösl. Im Ausschuss bleiben Werner Eichermüller und Michael Wischert. Irene Binner, bisher schon als Nachrückerin wegen des krankheitsbedingten Rücktritts von Andreas Grabinger im Gremium tätig, kommt nun offiziell als drittes Mitglied hinzu. Schützenliesl Sieglinde Eichermüller stellte sich als Nachrückerin zur Verfügung.Vor den Wahlen gab Erwin Graml seinen Bericht über das vergangene Jahr ab und wies dabei auf vielfältige Aktivitäten hin. Dass die Mitglieder der Schützengesellschaft mit Fahnenabordnungen an kirchlichen Festen teilnehmen und sich an anderen örtlichen Veranstaltungen wie dem Eisstock-Turnier der Vereine oder der überaus gelungenen Dorfweihnacht beteiligen, sei selbstverständlich. Schießleiter Raimund Otte und Damenleiterin Brigitte Reng zählten nicht nur allgemein die sportlichen Aktivitäten der Mitglieder auf, sondern gingen auch auf die Erfolge der ersten Mannschaft im Rundenwettkampf, der zwei auflegt schießenden Teams und beim Gau-Damenwanderpokal ein. Hervorgehoben wurde die einzige reine Damenmannschaft im Rundenwettkampf der Gauliga G.Graml dankte den ausgeschiedenen Ehrenmitgliedern Andreas Grabinger und Anton Rubenbauer für die - zusammen - über 100-jährige, ununterbrochene Tätigkeit. Einstimmig wurde beschlossen, dass Ehrenmitglieder zu Ausschusssitzungen kommen können und Beraterfunktion haben. Ebenso ohne Gegenstimmen blieb die Beitragserhöhung für den Oberpfälzer Schützenbund.