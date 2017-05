Nicht überall herrscht Harmonie zwischen Waldbesitzern und Jägern. Wildschäden wollen geregelt sein oder vermieden werden. Deshalb regt der Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bei der Rehwildhegeschau Revierbegänge an.

Freiwillige Begänge

Auf Dauer keine Lösung

"Absoluter Einbruch"

Amberg. (usc) Von einem insgesamt guten erfüllten Abschussplan beim Rehwild berichtete Jagdberater Ekkehard Zink vor zahlreichen Jägern der Kreisgruppe Amberg im Pfarrsaal St. Michael. Vor der Auswertung der Statistik richtete der Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Wolfhard-Rüdiger Wicht, das Augenmerk der zahlreich erschienenen Waidmänner auf die im nächsten Jahr anstehenden Verbissgutachten.Er warb erneut für freiwillige und gemeinsame Revierbegänge von Waldbesitzern, Landwirten, Jagdgenossen und Jägern, auf Wunsch begleitet von seinem Amt. Solche Begänge seien nicht außergewöhnlich und in großen Teilen Bayerns längst etabliert. Im landesweiten Schnitt sei das in jedem vierten bis fünften Revier der Fall. "Da wird geschaut, was läuft gut, wo gibt es Handlungsbedarf, was kann jeder tun", so Wicht.In der Oberpfalz und im Landkreis seien gemeinsame Waldbegänge, die das Amt begleiten durfte, erst im Kommen. 2016 habe es 15 von ihnen gegeben. Zu den Jägern und Waldbesitzern sagte der Behördenleiter: "Ich würde mir sehr wünschen, wenn wir diese Zahl kontinuierlich weiter steigern könnten." Aus Sicht des Amts sei es enorm wichtig, dass der Revierinhaber die waldbaulichen Vorstellungen und Zielsetzungen der Besitzer kennt und sich ihrer annimmt.Umgekehrt sollten auch Jagdgenossen im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Inhaber unterstützen, sei es bei sinnvollen Schutzeinrichtungen oder Lebensraumverbesserung des Wildes: "Wenn beide Seiten sich einig sind und in die gleiche Richtung marschieren, dann geht wirklich was voran." Die Ergebnisse der jüngsten Verbissinventuren waren laut Wicht vielerorts weniger befriedigend. Das heißt: 2015 musste in 11 von 16 Hegegemeinschaften der Verbiss als zu hoch eingestuft werden. Damit könnten vor allem Waldbesitzer auf Dauer nicht zufrieden sein.Die im abgelaufenen Jagdjahr erzielte Strecke von 4560 Stück Rehwild ist laut Ekkehard Zink der höchste jemals gemeldete Abschuss. Das bedeute eine Abschussplanerfüllung von rund 102 Prozent. 544 Tiere wurden als Fallwild gemeldet. Das heißt, sie kamen durch Wildunfälle und andere Ursachen ums Leben. Kritisch merkte Zink an, dass der notwendige Abschuss nicht in allen Hegegemeinschaften erreicht werde. Exemplarisch nannte er Allersburg und Wolfsfeld. Laut Zink korrespondieren in diesen Hegegemeinschaften Vegetationsgutachten, Abschussplan und Abschlusserfüllung nicht.Einen "absoluten Einbruch" gab es laut Zink beim Schwarzwild. Der Abschuss verschlechterte sich um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zurückgegangen ist der Wildschweinabschuss im südlichen Landkreis. Ein hohes Niveau gab es hingegen in den Hegegemeinschaften Freudenberg, Hirschau, Vilseck und Grafenwöhr.