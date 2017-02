Die Rheuma-Liga Amberg hat bei der im Gasthof Michl in Oberleinsiedl abgehaltenen Jahreshauptversammlung die bisherige Schriftführerin Edda Hoschke zum Ehrenmitglied ernannt. Die Frau bekam zudem die silberne Ehrennadel der deutschen Rheuma-Liga.

Ehrungen Die Rheuma-Liga hat bei ihrer Jahreshauptversammlung im Gasthaus Michl in Oberleinsiedl verdiente Mitglieder geehrt. Seit 20 Jahren sind Brigitte Scharl und Rosa Ulmer dabei. Edda Hoschke schied als Schriftführerin aus dem Vorstand aus. Für ihr langjähriges Wirken in der Rheuma-Liga Amberg wurde sie zum Ehrenmitglied ernannt. Außerdem bekam sie von der deutschen Rheuma-Liga die silberne Ehrennadel verliehen. (gfr)

Auf ihre 303 Mitglieder ist die Vorsitzende Elisabeth Wiesmeth stolz. Sie freut sich, dass jedes Jahr neue Interessenten dazustoßen. Die Rheuma-Liga Amberg sei mittlerweile weit über die Stadtgrenzen für ihr Gesundheitsangebot und ihre geselligen Veranstaltungen bekannt, erklärte Wiesmeth.Dank Krankenkassenzulassung könne man je fünf Trocken- und Wassergymnastikgruppen anbieten. Im vergangenen Jahr wurden drei Wanderungen, acht Busfahrten zu Thermen und zu den Festen am Mariahilfberg und Johannisberg angeboten. Bei Kaffeekränzchen stehe der Erfahrungsaustausch im Vordergrund, Treffen im Bräuwirtshaus Bruckmüller mit Musik und Gauklerin sowie die Weihnachtsfeier seien gut angenommen worden. Spezielle rheumatische Erkrankungen, so Wiesmeth, seien in Patientenseminaren abgehandelt worden. Als Höhepunkt des Jahres bezeichnete die Vorsitzende den fünftägigen Ausflug ins Vogtland. Der Kassenbericht von Bianka Beckert bestätigte der Rheuma-Selbsthilfegruppe, dass sie finanziell gut aufgestellt ist.Für 2017 plant die Rheuma-Liga Ende August einen viertägigen Ausflug in die Lüneburger Heide sowie einen Tagesausflug nach Bamberg. Auch zu Patientenseminaren werde im Laufe des Jahres eingeladen. Bei der Neuwahl wurde Vorsitzende Elisabeth Wiesmeth in ihrem Amt bestätigt, ihre Stellvertreterinnen sind Ursula Schröpf und Erika Weiß. Schriftführerin ist Christa Götz, Rechnungsführerin Bianka Beckert. Zur Rechnungsprüferin wurde Renate Brandler gewählt.