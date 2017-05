-Sulzbach. Ein Container fährt nach Gambia. Darin befinden sich zahlreiche Dinge, die die Menschen in diesem sehr armen afrikanischen Land dringend benötigen. Mitglieder des Rotaract Clubs, des Vereins Socialis for The Gambia und andere Helfer verluden diesen großen Container mit über 100 gespendeten Nähmaschinen, Nähzubehör, Stoffen, Frisörartikel, Schultaschen, Schulmaterialien, Fahrrädern und vielem mehr.

Dank der vielen Spenden von Privatleuten, Schulkindern, Vereinen und Firmen konnte für das kleinste Land Westafrikas viel gesammelt werden. "Es ist wirklich unglaublich, wie viele Utensilien bei den Leuten teilweise auf den Dachböden herumlagen und nicht mehr gebraucht wurden", so Hubertus Herrmann, Vorsitzender des Rotaract Club Ambergs. Die für uns antiken Fußtretnähmaschinen sind in Gambia ein Schatz. Nur damit ist es jungen Menschen möglich, den Beruf des Schneiders zu lernen oder auszuüben. "Ohne die Hilfe von all den Schulen und freiwilligen Spendern hätte das nie funktioniert", freut sich Christine Weigl, Vorsitzende von Socialis for the Gambia. Dank geht vor allem an die Grundschulen Dreifaltigkeit, Max-Josef-Schule und Ammersricht in Amberg, Grundschulen in Rieden, Schnaittenbach, Pommelsbrunn und Ammerthal sowie Grund- und Mittelschule Hahnbach und Mittelschule Krötensee Sulzbach-Rosenberg.