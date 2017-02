(gel) Zum 18.Mal organisiert der Arbeitskreis Sport in Schule und Verein die Hallenfußballmeisterschaften für Mädchen. Den Anfang machte die Altersklasse II. In einer Runde, die nach dem Modus "jeder gegen jeden" gespielt wurde, setzten sich die Schönwerth-Realschülerinnen mit einem Sieg und einem Remis durch und sicherten sich so den Stadtmeistertitel. Das Team wurde von Eberhard Mühleisen betreut (rechts). Platz zwei ging an die Wirtschaftsschule, die das Team aus der Dr.-Johanna-Decker-Schule auf Platz drei verwies. Fußballobmann Thomas Gebele sprach von sehenswerten Spielen. Er dankte Schiedsrichter Adolf Binner vom SV Raigering (links) und Hallenorganisator Matthias Harbauer vom Gregor-Mendel-Gymnasium (hinten Mitte). Die Siegerinnen erhielten von der Sparkasse jeweils ein T-Shirt und alle Schulen einen Pokal, den Bundestagsabgeordnete Barbara Lanzinger gesponsert hatte. Bild: gel