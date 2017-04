"Blech und frech" - das machte neugierig. Im Kongresszentrum gab es deswegen am Ostermontag deswegen keinen freien Platz mehr. Die Sulzbacher Blasmusik, die Zwoa Schneidig'n und Musik-Kabarettistin Barbara Preis präsentierten ein tolles, zweieinhalbstündiges Non-Stop-Programm.

Schon zum zehnten Mal

Ganz schön hinterfotzig

Zünftige Blasmusik und freche Gstanzln waren angekündigt, und zum Tanzen und Mitsingen wurde zusätzlich das Publikum animiert. Für die Blasmusik waren die Sulzbacher zuständig. Für die frechen, häufig auch derben und bodenständigen Gstanzln sorgten die Zwoa Schneidig'n aus der Oberpfalz und Musikkabarettistin Barbara Preis aus Niederbayern, genauer gesagt aus dem Landkreis Regen. Moderiert wurde die Veranstaltung in launiger Weise vom bewährten Raigeringer Humor-Urgestein Richard Lengfelder.Bürgermeisterin Brigitte Netta wurde zunächst Gratulationen los: Diese Veranstaltung feierte am Ostermontag ihr Zehnjähriges. Und so waren Dankesworte angezeigt an Marina Auer vom Kulturamt, Dieter Kohl als Tanzverantwortlichen und besonders an Kreisheimatpflegerin Martha Pruy, den Motor und die Seele der Brauchtumspflege. Ihr wurde unter großem Beifall auf der Bühne ein großer Blumenstrauß überreicht.Dann hatte die Musik ihren Raum. Einfach toll war es, wie sich die Sulzbacher Blasmusik präsentierte. Ihre zehn Musiker, ausgerüstet mit Trompeten, Posaunen, Hörnern und Klarinetten, zeigten sich in Bestform und brachten mit Märschen, Rheinländern, Zwiefachen und vielen anderen fetzigen Stücken nicht nur Stimmung ins Kongresszentrum, sondern animierten auch erfolgreich zum Tanzen vor der Bühne, was zunehmend auch vom Publikum genutzt wurde.So muss bodenständige Musik sein: schwungvoll, sauber, souverän gespielt und zum Mitmachen stimulierend. Ausgehend vom Heimat- und Trachtenverein Stamm, existiert diese Formation bereits seit 40 Jahren und sieht sich musikalisch "im Grenzgebiet im Jura" vom Fränkischen über Neumarkt bis nach Regensburg. Die Veranstalter hatten auch über den Zaun geschaut und aus Niederbayern die Musik-Kabarettistin Barbara Preis mit ihrem Quetschen spielenden Bruder engagiert. Und die legte gleich richtig los. "Ich habe für Amberg extra 25 Kilo abgenommen. Ins Fernsehen bin ich nicht gekommen, weil ich so gut singen konnte, sondern weil die jemanden brauchten, der allein die Bühne füllt". Allerdings: Ihre Gstanzln singen konnte sie perfekt und ihr schwarzer Humor blitzte immer wieder durch. Als sie einen wohlbeleibten Herrn im Publikum ausmachte und dabei singend verkündete: "Ein Mann ohne Wampen ist wie ein Puff ohne Schlampen", da wusste man, wohin bei ihr die Reise geht. In drei ausgedehnten Auftritten balancierte sie stets im Kontakt mit dem Publikum mit professionellem, bayerischem Derblecken, deftiger Kost und vielen skurrilen Geschichten zum Gaudium des Publikums gekonnt um die berühmte Gürtellinie.Aus der Oberpfalz, genauer gesagt, aus Eslarn und Waldkirch, kommen die Zwoa Schneidig'n: Christian Müller und Manfred Wild, die mit Tenorhorn und Quetschn einfach umwerfend waren. Musikalisch voll auf der Höhe, präsentierten sie mit gekonnter Hinterfotzigkeit ihre Gstanzln und ihre Mundart-Reime. Vom Mann, der zwei junge Frauen ertrinken sieht: "Er rettet nur die eine, die andre war die seine" - das kam an, das dockte an der Oberpfälzer Volksseele so richtig an. Ihre Klage über die Hühneraugen ("Ihr wisst ja net, wie weh das tut"), die Geschichte vom stotternden Buben, die Gstanzln vom kleinen Ferdinand, der die ganze Nacht durchsäuft, ihr Loblied auf den Schnupftabak oder die Geschichte vom (unterbelichteten) Schuhmacherlehrling - ihre Beiträge waren klasse.Richard Lengfelder stand dem als Moderator in nichts nach. Er, auch schon über 60, hat jetzt ein Senioren-Handy: Die Pin hat nur eine Nummer, aber man hat zehn Versuche. Es waren gut 150 Minuten, die im Non-Stop-Lauf unterhaltsames, meist niveauvolles Vergnügen bereiteten und die mit dem sinnreichen Gstanzl "Morgenrot, ach, die alte Sau ist tot" durch die Zwoa Schneidig'n einen umjubelten Schluss fanden.