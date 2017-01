Der SV Inter Bergsteig feiert 2017 sein 50-jähriges Bestehen. Klar, dass das bei der Hauptversammlung eines der Themen war. Doch es gab noch viel mehr Gesprächsbedarf. Auch Neuwahlen standen an.

Amberg. Die Mitglieder des SV Inter Bergsteig setzen auf Kontinuität. Sie sprachen der bisherigen Vorsitzenden Michaela Scheler für weitere zwei Jahre das Vertrauen aus.Neu im Boot ist dagegen ihr Stellvertreter Matthias Schübel. Auf allen anderen Führungspositionen gab es keine Änderungen. Georg Rother bleibt 3. Vorsitzender. Die Schriftführerin heißt weiterhin Lisa Stoll. Im Amt bleiben auch Hauptkassiererin Maria Maget und Fußball-Spartenchef Serdar Göksu. Jugendleiter Georg Carlejan bekommt als zweiten Mann Thorsten Galli zur Seite gestellt. Die Revisoren Lorenz Flierl und Thomas Schneider bleiben im Team.In ihrem Rückblick sagte Scheler, dass der Vorstand 2016 überlegt habe, den Sportlerball ausfallen zu lassen, nachdem zuvor Gründungsmitglied Josef Dudala verstorben war. "Er hätte es nicht gewollt, dass wir absagen", sagte Scheler und rechtfertigte damit die Entscheidung, die Party mit DJ Terminator, den Prinzengarden aus Nabburg und Amberg sowie Johnny Gold steigen zu lassen.Interessiert waren die Mitglieder am Bauvorhaben auf der Fläche gegenüber der Sportgaststätte. "Natürlich gibt es hier noch Gesprächsbedarf", sagte Scheler, fügte aber auch hinzu, dass die Ausweisung von Bauplätzen dem Verein auch die Chance biete, neue Mitglieder zu gewinnen.Ein weiterer Punkt war die Umrüstung auf LED. Die Lampen, die für die Flutlichtanlage geeignet sind, sollen bald nicht mehr erhältlich sein. Eine Umstellung würde etwa 25 000 bis 30 000 Euro kosten. Mit Eigenleistung und möglichen Fördermitteln müsste der Verein laut Scheler rund 10 000 Euro selbst aufbringen.Nachdem der Vorstand komplett gewählt war, gab die Vorsitzende einen Ausblick auf 2017. Der Sportlerball steht am Samstag, 4. Februar, an. Von Freitag, 7., bis Sonntag, 9. Juli, wird dann das 50-Jährige gefeiert.Scheler sagte auch, dass der Saal im Begegnungszentrum dringend renoviert werden müsse. Zudem soll die 2016 begonnene Sanierung auf dem Fußballplatz weitergehen. Ein weiteres Thema war die Gestaltung der Eintrittspreise. Eine vom Vorstand vorgeschlagene Beitragserhöhung war schnell beschlossen. Die letzte Anpassung liege mehr als zehn Jahre zurück. Erwachsene zahlen pro Jahr künftig zehn Euro mehr, Kinder, Paare und Familien fünf Euro.Für Wirbel hatte im Vorfeld die laut Michaela Scheler "eher unglückliche Wortwahl" von CSU-Stadtrat Helmut Weigl gesorgt, der sich mit der Aussage "Der Bergsteig ist ja nicht mehr das Messerstecher-Viertel von damals" besonders bei älteren Mitgliedern keine Freunde gemacht habe.