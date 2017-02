In Schwandorf musste ein Faschingszug abgesagt werden, weil sich nicht mal eine Handvoll Vereine für den Gaudiwurm angemeldet hatten. Zumindest für die Masken-Prozessionen im Landkreis besteht diese Gefahr nicht. Tausende Menschen feiern hier pro Veranstaltung mit. Bei den Bällen sieht es dagegen oftmals nicht so rosig aus.

Fasching für Amerikaner Amberg und der Landkreis leben Integration - und zwar schon seit Jahrzehnten. Im Fokus stehen dabei nicht nur die Geflüchteten, sondern auch die in der Region lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte. Das Magazin "Bavarian News" aus Grafenwöhr hat speziell für Amberg und den Kreis Amberg-Sulzbach Verhaltenstipps für den Fasching formuliert. "Dress up, have fun: It's Fasching", lautet die Überschrift über einen Artikel, der die Besonderheiten der fünften Jahreszeit für Amerikaner näher erläutert.



Fasching, so steht da gleich in der Einleitung "is crazy and a fun time to be in Germany". Die Feierlichkeiten seien vergleichbar mit dem "Mardi Gras" in den USA. Da wird dann kurz erklärt, was unter Sportler- oder Lumpenball zu verstehen ist ("Zum Lumpenball werden die Gäste in ihren schäbigsten Klamotten erwartet"). Ein etwas längerer Absatz ist dem Skihaserlball gewidmet. "Üblicherweise verkleiden sich die Gäste dabei als Skifahrer", heißt es. "Die meisten Damen kommen als Schnee-Hase. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf."



Eindringlich warnt "Bavarian News" unbedarfte Amerikaner vor dem Weiberfasching. Männer sollten am 23. Februar nicht ihre teuerste Krawatte tragen. Dann gibt es noch einen Tipp für den Faschingszug. "Alaaf" zu rufen käme in Bayern nicht so gut an. Mit "Helau" läge man auf der sicheren Seite. (upl)



-Sulzbach. "Die Faschingslaune ist zwar konstant", sagte der Amberger Narrhalla-Präsident Jürgen Mühl, betonte aber gleichzeitig, dass die Hoch-Zeit der Narren wohl in den 80er Jahren stattgefunden habe. Die lustigen Kappen-Veranstaltungen der Vereine gingen über die Zeit immer mehr zurück. Mühl sah darin ein gesellschaftliches Problem. Früher sei das Faschingfeiern eine schöne Freizeitbeschäftigung gewesen. Heute würde die jüngere Generation lieber anders Party machen. Faschingsumzüge dagegen fallen in eine "eigene Rubrik". Das bestätigte eine Umfrage unter den Organisatoren von Gaudiwürmern im Landkreis:Faschingszug HahnbachNoch bevor Organisator Franz Erras heuer für den Hahnbacher Faschingszug Werbung machte, hatte er schon 30 Anmeldungen auf seiner Liste. Mittlerweile ist er bei knapp 50 angelangt. Rückläufig sind große Wagen. "Es gibt mittlerweile viel mehr Fußgruppen, und es ist wirklich Wahnsinn, wie die Leute sich verkleiden." Süßigkeiten im Wert von 1500 Euro werden unter die rund 4000 Gäste geworfen. Diese Unterstützung rechnet der ehemalige Vorsitzende des Kulturausschusses der Gemeinde hoch an. Erras organisiert seit 1976 den Masken-Wurm und ist selbst ein "richtiger Faschingszug-Fan". "Ich hab extra meinen Urlaub verschoben." Termin: Sonntag, 26. Februar, 14 Uhr.Faschingszug VilseckDen Faschingszug in Vilseck gibt es seit 1995. Von Anfang an dabei ist Hans-Martin Schertl. Zunächst marschierte er in den Reihen des Musikvereins mit, später als Bürgermeister. Es ist neben dem Brunnenfest die größte Veranstaltung der Stadt im Jahr. Bis zu 8000 Leute feiern rund um den Gaudiwurm mit. "Die Euphorie ist ungebrochen", sagte Schertl. Um die 50 Gruppen formieren sich jedes Jahr zu einem langen Zug. Vor 22 Jahren waren gleich auf Anhieb 25 Organisationen dabei. Termin: Sonntag, 26. Februar, 14 Uhr.Faschingszug HirschauDer Faschingszug Hirschau ist vor allem für kleine Gäste gedacht. Knapp 20 Anmeldungen sind bislang beim Musikzug eingegangen. "Wir haben schon das Gefühl, dass das Interesse nach wie vor groß ist", sagte Vorsitzender Maximilian Stein. Die Mütter der Kindergarde riefen den Faschingszug 2014 Jahren speziell für Kinder ins Leben, Jugendgruppen aus Vereinen, Schule oder Kindergarten sind dabei. Das einzige Auto, das sich in den Gaudiwurm einreihen darf, ist mit dem Prinzenpaar besetzt. Das Konzept, ausschließlich Fußgruppen mitmarschieren zu lassen, hat sich bewährt. "Die Nachfrage ist groß", bestätigte Stein. Termin: Sonntag, 18. Februar, 15 Uhr.Faschingszug Schnaittenbach"Immer die gleichen" nehmen beim Faschingszug in Schnaittenbach laut Laura Renda von der Stadtverwaltung teil, weshalb sie auch für heuer keine großen Überraschungen erwartet. Bei ihr melden sich lediglich die Gruppen, die sich mit einem Wagen dem Zug anschließen wollen. Bislang stehen vier auf der Liste. "Fußgruppen müssen sich bei uns nicht anmelden", sagte Renda, und einen Organisator gebe es auch nicht. Der Faschingszug sei ein Selbstläufer. Termin: Sonntag, 26. Februar, 14 Uhr.Faschingszug SchmidmühlenIm ersten Jahr als Präsident des Faschingskommitees obliegt ihm auch das erste Mal die Aufgabe, den Zug in Schmidmühlen zu organisieren. Bislang gingen zwölf Anmeldungen bei Sebastian Pirzer ein, aber er rechnet mit rund 20 Gruppen. Die Besucherzahlen sind nach wie vor hoch. "Selbst letztes Jahr, als es geregnet hat, waren viele Leute da." Termin: Dienstag, 28. Februar, 14 Uhr.Faschingszug RiedenElf Gruppen stehen für den Masken-Zug in Rieden schon fest. . "Die meisten melden sich aber erfahrungsgemäß erst in den letzten beiden Wochen vor dem Faschingszug an", sagte Daniel Kellner, Präsident der Riedener Narrhalla. Insgesamt rechnen sie wieder mit etwa 25 bis 30 Gruppen. Eine Besonderheit im Vilstal ist, dass nach dem Zug noch in den Wirtshäusern weitergefeiert wird. "Wir als Organisator sind sehr zufrieden mit der Beliebtheit des Faschingszuges in Rieden. Das Wetter muss natürlich mitspielen", sagte Kellner. Termin: Sonntag, 26. Februar, 14 Uhr.Masckerer-Zug FreudenbergSeit 2005 kümmert sich der Heimat- und Kulturverein um die Organisation des Freudenberger Faschingszuges. Heuer änderten die Organisatoren das Konzept: Der Gaudiwurm soll eine Nummer kleiner gefahren werden. Wagen sind nicht erlaubt. Zehn Fußgruppen haben sich für den bunten Marsch schon angekündigt. Die Veranstalter gehen von etwa 15 bis 20 aus. Termin: Dienstag, 28. Februar, 14.30 Uhr.