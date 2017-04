Gut besetzt war das Mixed-Turnier für Mannschaftsspieler beim TC Rot-Weiß Amberg in der vereinseigenen Halle. Dabei gingen nicht nur die eigenen Cracks an den Start, auch Spieler von befreundeten Vereinen waren beteiligt und forderten die Rot-Weißen heraus. Nach sechs anstrengenden Runden setzte sich schließlich am Ende bei den Damen Sieglinde Troidl vor Helga Krones durch, Dritte wurde Steffi Salostowicz. Bei den Herren siegte Max Eckelt vor Thorsten Schwarz, Platz drei ging an Thomas Fick. Bild: exb