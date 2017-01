Die Faschingssaison ist eröffnet! Am Samstag, 14. Januar, stürmen die Narren aus der Region das Theuerner Schloss beim 50. Landkreisball. Und anschließend steuern die Garden und Faschingsgesellschaften auf ihre eigenen Prunksitzungen zu.

Derweil laufen die Vorbereitungen für die Faschingszüge im Landkreis und natürlich die Hexennacht am Amberger Marktplatz. Um einen Überblick zu bieten, sammeln wir ab sofort sämtliche Termine für Bälle, Feten, Sausen und Umzüge in der Stadt Amberg und im Landkreis Amberg-Sulzbach. Wenn Sie also von einer Veranstaltung wissen, die auf keinen Fall fehlen sollte, kommentieren Sie doch hier auf der Seite, bei Onetz Amberg auf Facebook oder schicken Sie eine E-Mail an redaz@oberpfalzmedien.de. Danke schon jetzt - und natürlich viel Spaß!