Mehrere tausend Teilnehmer wollen am Sonntag, 23. April, beim 16. Entenrennen von Round Table mit ihren Plastiktierchen an den Start gehen. Wer noch nicht dazugekommen ist, sein Exemplar zu verschönern, dem bietet die Jugendhilfestation St. Martin die Chance dazu.

Möglich ist das an den Samstagen 8. und 22. April jeweils von 10 bis 14 Uhr auf der Krambrücke. An diesen beiden Tagen und am Samstag, 15. April, können dort auch Enten gekauft werden.