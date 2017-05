Gemischt fiel die Bilanz des TV 1861 für das abgelaufene Vereinsjahr aus. "Leider hat nicht alles so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben", räumte Vorsitzender Thomas Bärthlein ein. Nicht nach Plan lief die Verschmelzung mit der SG Siemens. Kritik gab es an Angeboten der Volkshochschule, die eine große Konkurrenz seien.

"Sehr ärgerlich"

Kein richtiges Vereinsheim

Neu: Haidong Gumdo

Amberg. (usc) Die Sportgemeinschaft Siemens wollte sich ursprünglich in Gänze dem TV anschließen. Es kam anders: Einige Sparten gingen zu anderen Vereinen, so dass sich der TV um die verbliebenen Abteilungen kümmern musste. Von den aktuell 1850 Mitgliedern stammen 330 von der SGS. "Es hätten mehr sein können", bedauerte Thomas Bärthlein bei der Generalversammlung."Für uns war es sehr ärgerlich, weil wir doch einiges an Zeit in diese Projekte investiert haben", sagte der Vorsitzende über die Entwicklung. Ein Tiefschlag sei für ihn der Wechsel der SGS-Leichtathleten zum ESV gewesen: "Meine Meinung ist immer noch, dass ein großer Verein wesentlich mehr bewegen kann als verschiedene kleinere Vereine. Und gerade in der Leichtathletik hätte man sich ganz anders aufstellen können, als wenn die Abteilungen wieder einzeln so vor sich hinwurschteln."Nach seinen Worten hing das Scheitern der Verschmelzung oder der Übergang einzelner Sparten zum TV teilweise auch damit zusammen, dass der TV 1861 kein richtiges Vereinsheim hat. Auch verfüge der Verein nicht über eine Geschäftsstelle, wie sie die SG Siemens hatte. Laut Bärthlein ist der Verein dabei, das zu ändern. Gespräche seien am Laufen.Der TV leiste mit seinen Übungs- und Abteilungsleitern sehr gute Arbeit. Pro Erwachsenem für sechs Euro im Monat. Kinder und Jugendliche bezahlen laut Bärthlein nur vier Euro. Er folgerte daraus: "Wir verkaufen uns nach wie vor zu billig. Was nichts kostet, ist nichts wert, heißt es immer so schön. Hier sollten wir also in Zukunft andenken, dass entweder mehr Vereinsbeitrag oder mehr Spartenbeitrag bezahlt wird. Nur so können wir den vielfältigen Aufgaben im Verein auch gerecht werden. Das muss es den Erwachsenen und ihren Kindern auch wert sein".In der Generalversammlung stellte Thomas Bärthlein die jüngste Sparte im TV kurz vor: Haidong Gumdo, eine koreanische Schwertkampfkunst, der sich derzeit 18 Kinder und 16 Erwachsene verschrieben haben. Beispielhaft für Spitzenleistungen sei die Leichtathletikabteilung, eine von insgesamt 15 Sparten. Aushängeschild sei Corinna Schwab. Sie erlief dreimal Platz 1 in der deutschen U18-Bestenliste über 200, 400 und 400 Meter Hürden und nahm an den Europameisterschaften in Georgien teil. Weitere junge Aktive des TV 1861 holten Meistertitel bei den bayerischen Titelkämpfen.Die 1. Kegel-Mannschaft des Vereins schaffte nach einem Jahr in der 2. Bundesliga den Wiederaufstieg. Die Abteilung Schwimmen konnte den Gewinn der deutschen Meisterschaft durch die Master-Staffel über 4x200 Meter Freistil feiern.

Bei der Generalversammlung des TV 1861 Amberg übte Vorsitzender Thomas Bärthlein harsche Kritik am Sportangebot der Volkshochschulen, weil dort die Übungsleiter deutlich besser bezahlt würden: "Wenn wir uns da das Angebot der Volkshochschulen ansehen, dann muss leider festgestellt werden, dass sie in großer Konkurrenz zu den Vereinen stehen. Sie haben teilweise dasselbe Angebot wie ein Verein. Meine Frage: Warum überlässt man diese Angebote nicht den Vereinen? Eigentlich sollte hier mehr die Bildung als der Sport angesiedelt sein, und das war wohl auch damals der Grundgedanke."

Und gerade in der Leichtathletik hätte man sich ganz anders aufstellen können, als wenn die Abteilungen wieder einzeln so vor sich hinwurschteln. Thomas Bärthlein, Vorsitzender des TV 1861 Amberg