Ambergs Brauereien haben ein guten Namen, sagte Oberbürgermeister Michael Cerny, als im Sudhaus der Brauerei Kummert das Dultbier einer Geschmacksprobe unterzogen wurde. Zudem seien sie in der Lage, Spezialbiere zu brauen. Das gelungene Dultbier zum Beispiel.

Seit mehr als zehn Jahren beliefern die Kummerts die Festwirte Brigitte und Josef Hirsch. Anfang März sei eingebraut worden, sagte Bräu Franz Kummert. Nur Hopfen, Malz, Hefe und Wasser seien gemäß Reinheitsgebot verwendet worden. Spezielles Malz sorge für eine dunkle Farbe. Sein Bier sei besonders vollmundig und süffig, sagte Kummert, der mit Cerny, Petra Strobl (Geschäftsführerin der Amberger Congress-Marketing) und den Wirtsleuten Hirsch auf eine erfolgreiche und vor allem friedliche Pfingstdult anstieß. Bereits am Freitag, 2. Juni, könne das Dultbier ab 17.30 Uhr neben der Schiffbrücke, am Anlegesteg für die Vilsplätten gratis verköstigt werden. Am Abend folgt dann der offizielle Anstich.