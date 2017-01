Vom entspannenden Yoga bis zum femininen Dancehall-Tanz: 333 Kurse finden sich im aktuellen Frühjahr- und Sommerprogramm der Volkshochschule. Druckfrisch liegt das Heft laut einer Pressemitteilung seit einigen Tagen bei Banken und Sparkassen, in Apotheken, Behörden sowie in Sportgeschäften und im Raseliushaus auf. Einen Überblick gibt es auch im Internet unter der Adresse www.vhs.amberg.de. Alle Kurse sind dort auch online buchbar.

Kraftquellen auftanken

Zum Hollerfest radeln

Auch online buchbar

Bei der Vorstellung mit Kulturreferent Wolfgang Dersch und VHS-Leiter Thomas Boss verwies OB Michael Cerny auf die große Anhängerschar, die der Volkshochschule seit Jahren treu bleiben. "Sie buchen fleißig Folge- oder Aufbaukurse und suchen sich neue Schmankerln aus dem Programm heraus." Dies unterstreiche die Attraktivität des Programms mit diesmal 46 neuen Angeboten.Schul-/Lern- und Erziehungsfragen, aber auch Selbstfindung, Selbstwertgefühl, Charisma, Stressbewältigung und Selbstbewusstsein sind die Schwerpunkte der Rubrik Gesellschaft/Persönlichkeitsbildung. Neue Kurse beschäftigen sich mit dem Mut zum Ja, wie man die persönlichen Kraftquellen auftankt oder wie Frauen kommunizieren. Die Vortragsreihe greift zudem Gesundheits-, Rechts- und Karrierethemen auf. Der Bereich Gesellschaft/Kompetenzentwicklung beinhaltet Angebote wie Rhetorik, Schlagfertigkeitstraining, Zeitmanagement, Konzentrationstraining sowie neue Angebote, etwa werteorientiertes Entscheidungstraining und Bewerbungsschulungen. Nach der Auflösung der Sportgemeinschaft Siemens hat die Fotogruppe eine neue Heimat bei der Volkshochschule gefunden. Als Arbeitskreis VHS-Foto bietet sie Multivisionsschauen und einen Fotobuch-Workshop.Bei den Gesellschafts-Exkursionen dürfen sich die Teilnehmer heuer auf eine Vogelstimmenwanderung für Einsteiger oder eine Radtour zum Hollerfest nach Lohe freuen. Im Bereich Beruf mit 35 Offerten werden verschiedene Einführungs-, Grundlagen- sowie Aufbau- und Spezialkurse gehalten. Elf Sprachen können in 65 Kursen erlernt werden - und Kenntnisse vertieft. Beliebt seien Englisch, Italienisch und Arabisch.Die Volkshochschule ist laut der Mitteilung mit 126 Kursen der größte Anbieter in Sachen Gesundheit im Stadtgebiet. Hauptbestandteil ist der erweiterte Bereich Fitness, an zweiter Stelle folgt die Prävention. Angebote mit Entspannungstechniken, dem speziellen Gesundheits-Paket für Ältere "Treffpunkt 50 plus", Ernährung/Gewichtsabnahme und Herzsport runden diesen Schwerpunkt ab. Neu im Portfolio sind Mental-Yin-Yoga, ein Kurs zur Schmerzlinderung durch Bewegung, Frauenselbstverteidigung und der Optiwell-Kurs. Dabei handelt es sich um ein Einsteigerprogramm für Frauen, die lange keinen Sport mehr getrieben haben oder noch nie sportlich aktiv waren. Unter Gleichgesinnten soll die Inaktivität aufgegeben und durch abwechslungsreiche Stunden die Freude an körperlicher Bewegung aufgebaut werden. Vorgestellt wird ferner Jumping-Fitness - eine neue Methode.Viel Neues finden Interessierte bei der Kultur. Beispielsweise können sich Männer in Workshops mit Fonds, Sous-Vide, Pizza und Grillen beschäftigen. Die Jubiläen der Bürgerspitalstiftung und der Reformation werden thematisiert. Erstmalig ist die Tanzart Dancehall im Angebot. Die Musik baut dabei auf Reggae auf. Was Dancehall so bekannt macht, sind die Bewegungen, die man individuell gestalten kann. Der Rhythmus kann immer unterschiedlich sein - energisch oder auch sehr mit Gefühl. Diese Tanzart ist sehr feminin, weil der Impuls von der Brust und der Hüfte ausgeht. Die Basics ähneln sehr dem Hip-Hop-Stil.Die Vormerkungen können unter www.vhs.amberg.de erfolgen oder werden unter 09621/10238, 10868, 10340, schriftlich (Raseliushauses, Zeughausstraße 1), per Fax (an die Nummer 09621/37 60 07 77) sowie per E-Mail an vhs@amberg.de entgegengenommen. Bei Fragen besteht die Möglichkeit, bei der VHS (10-238) weitergehende Infos einzuholen.