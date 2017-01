Die Frauen-Union arbeitet nicht nur aktiv am Stadtgeschehen mit, sie bringt auch die Europa- und Weltpolitik bei Diskussionsrunden auf die Tagesordnung. Diesmal ging's um die Türkei.

Amberg. In Zusammenarbeit mit der Hanns-Seidel-Stiftung hatte Vorsitzende Michaela Frauendorfer den Diplom-Politologen Karst Pfeifer eingeladen. Frauendorfer stellte die Frage, ob sich die aktuelle Entwicklung in der Türkei unter Staatspräsident Erdogan mit den Grundsätzen der EU wie Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit sowie die Wahrung der Menschenrechte vertrage. Seit dem Putsch im Juli vergangenen Jahres seien insgesamt 120 000 Personen entlassen worden.Die Vorstellung, die Türkei könnte eines Tages tatsächlich Mitglied der EU werden, wecke bei den meisten Deutschen gemischte Gefühle. Umso wichtiger sei es, den Emotionen Fakten gegenüberzustellen. Das tat Pfeifer. Er entließ die Zuhörer mit dem Wissen, dass es keine einfachen Antworten auf komplexe Sachverhalte gibt. Zunächst hinterfragte Karst Pfeifer den Putschversuch. Sehr erstaunlich sei gewesen, dass der Präsidentenpalast angegriffen wurde, obwohl sich Erdogan überhaupt nicht dort aufgehalten hatte. Am Morgen nach der Niederschlagung des Aufstands habe er verlauten lassen, dass dieser "ein Geschenk Gottes" gewesen sei, um die Streitkräfte zu säubern. Zudem habe es unzählige Verhaftungen im Presse-, Justiz- und im Bildungswesen gegeben. Warum aber ist es so wichtig für Erdogan, die Macht des Militärs zu brechen? Pfeifer erklärte, dass sich das Militär als Nachlassverwalter des Offiziers und Staatsgründers Kemal Atatürk sieht, der ab 1923 Staatspräsident war und noch heute von der Bevölkerung als Held und Retter, als "Vater aller Türken" verehrt werde. Es gebe kein Dorf, in dem nicht eine Statue von ihm steht und sein Bild ziert jede Amtsstube. Atatürk habe früh erkannt, dass der Islam den Fortschritt behindert und schaffte sowohl das Kalifat als auch die Sharia ab.Revolutionär sei auch gewesen, dass er bereits 1930 das aktive und passive Wahlrecht für Frauen einführte. Das Militär war laut Pfeifer also bis Juli 2016 eine Art Garant für westlich orientierte Politik. Erdogan stehe jedoch für andere Werte und baue an einem autokratischen Präsidialsystem mit ihm an der Spitze. Es fehle nur noch ein Verfassungsreferendum, bei dem das Volk den Änderungen zustimmen muss. Erdogan besitze noch viel Rückhalt in der Bevölkerung, weil er es war, der mit seiner Partei AKP in den vergangenen Jahren für Wohlstand und Wirtschaftswachstum stand.Die Türkei sei in ihrem Bestreben, sich in Europa einzugliedern, immer wieder hart zurückgewiesen worden. Der Westen aber besitze gute Gründe, sich die Türkei als loyalen Partner zu erhalten. Es bestehe ein starkes sicherheitspolitisches Interesse, denn wichtige Pipelines führen durch türkisches Territorium, die Europa mit Energie versorgen. Zudem besitze die Türkei die Kontrolle über das wertvollste Gut: Wasser. Der Irak und Syrien seien abhängig von der Zuteilung des kostbaren Guts und könnten so unter Druck gesetzt werden.Im Moment jedoch entferne sich die Türkei immer mehr von den Grundwerten der EU, somit auch von den Werten Atatürks. Pfeifers Fazit lautet, dass Erdogan jede Beitrittsperspektive in die EU verspielt.