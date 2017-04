Er war seit 30 Jahren ein prägendes Gesicht bei der Siedlergemeinschaft Am Wagrain. Bei den Neuwahlen aber trat Bernhard Hausmann nicht mehr an. Auch sonst gab es einige Veränderungen bei der Hauptversammlung.

Der Vorstand 1. Vorsitzender: Adrian Lange



2. Vorsitzender: nicht besetzt



Kassier: Gertrud Raschke



Schriftführer: Heinz Meinl



Frauenbeauftragte: Petronilla Weidl



Beisitzer: Heinz Dürbeck , Martha Humula , Reinhard Scharf , Erika Suchandt , Andreas Walz und Dietrich Weidner



Revisoren: Dr. Harald Schmaußer und Norbert Humula (hae)

Die Geehrten Die Liste der zu Ehrenden war lang. Ein Mitglied ragte dennoch heraus: Karl Heindl , der für 60 Jahre Treue im Siedlerbund geehrt wurde. Eine besondere Auszeichnung wurde Bernhard Hausmann zuteil. Seit 1979 Mitglied, arbeitete er seit 1986 aktiv im Vorstand mit. Von 1994 bis 2017 war er 2. Vorsitzender, dazwischen von 2014 bis 2015 sogar kommissarischer 1. Vorsitzender. Adrian Lange bezeichnete Bernhard Hausmann als Säule der Gemeinschaft, als einen Mann, der stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden sei, überall kräftig angepackt habe und vor allem jahrelang die Siedlerfaschingsbälle organisiert hat. (hae)

Ammersricht. (hae) Die Wahlen gingen daher nicht ganz problemlos vonstatten. Während Adrian Lange als Vorsitzender, Gertrud Raschke als Kassier und Heinz Meinl als Schriftführer erneut kandidierten, fand sich für Bernhard Hausmann, der als stellvertretender Vorsitzender ausschied, kein Nachfolger. Diese Position ist vorerst bis zu einer Nachwahl unbesetzt. Petronilla Weidl bleibt dagegen Frauenbeauftragte. Die Beisitzer heißen Heinz Dürbeck, Martha Humula, Reinhard Scharf, Erika Suchandt, Andreas Walz und Dietrich Weidner. Die Kasse prüfen Dr. Harald Schmaußer und Norbert Humula.Vorsitzender Adrian Lange meldete bei seinem Rechenschaftsbericht einen Mitgliederstand von 488. Eine Reihe von Gerätschaften wie Heckenschere, Bohrhammer und Alu-Leitern können zu günstigen Konditionen ausgeliehen werden. Eine wichtige Änderung tritt laut Adrian Lange bei zukünftigen Öl-Lieferungen ein. Der Siedlerbund Am Wagrain bietet keine Sammelbestellungen mehr an. Es wurde aber mit der Amberger Firma Georg Schart GmbH eine Vereinbarung getroffen, dass die Mitglieder unabhängig von der Bestellmenge den Tagespreis für 10 000 Liter bekommen. Die diesjährige Tagesfahrt führt am Montag, 1. Mai, in die Nähe von Volkach. Der Preis beträgt 35 Euro. Anmeldungen nimmt Reinhard Scharf, Bergmannstraße 5 (09621/67 33 22), entgegen. Die aktive Unterstützung des Vorstands sei leider rückläufig, sagte der Vorsitzende. Hilfe brauche die Führungsmannschaft beispielsweise bei der Gratulation zu Geburtstagen und der Zustellung der Siedlerzeitung.Bürgermeister Martin Preuß lobte in Vertretung von Oberbürgermeister Michael Cerny den Vorstand für die wertvolle Arbeit vor Ort. Der stellvertretende Bezirksvorsitzende Reinhard Ott und Kreisvorsitzender Rudolf Sitter informierten die anwesenden Mitglieder über Aktuelles aus dem Verband für Wohneigentum.Insbesondere die Thematik der Straßenausbaubeitragssatzung behalte die Verbandsspitze weiter im Auge. Mit dem Versicherungspartner des Verbandes verhandle man über eine günstige Elementarversicherung. Diese sei nach dem Hochwasser von 2011 für die Mitglieder von Ammersricht und Wagrain enorm wichtig geworden.