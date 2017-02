Als Vorsitzender eröffnete Peter Baringer die Hauptversammlung von Hoamatland, dem Volks- und Gebirgstrachtenverein. Und als Vereinsoberhaupt schloss er sie wieder. Der alte ist der neue Chef. Auch Stellvertreterin Ingrid Ruscheinski genießt das Vertrauen weiterhin.

Nachwuchsmusikanten

Aushängeschild der Stadt

Ehrungen Bei der Hauptversammlung der Hoamatlander standen auch Ehrungen auf der Tagesordnung. Seit zehn Jahren hält Manuel Pfab dem Verein die Treue. Als tragende Säulen wurden Josef Meiler und Stefan Schmidt für jeweils 25 Jahre geehrt. Stefan Schmidt wurde als erstem Mitglied eine besondere Gau-Ehrung zuteil: Für 25 Jahre erhielt er das Edelweiß-Abzeichen in Bronze.

Neuwahlen Vorsitzender Peter Baringer



Stellvertreterin Ingrid Ruscheinski



Kassier Marion Pfab



Schriftführerin Sabrina Wiesneth



Stellvertreterin Marion Pfab



Jugendleiterin Franziska Pfab



Stellvertreter Maximilian Wichmann



1. Vortänzer Patrick Schneider



2. Vortänzer Nadine Schmidt



Dirndlvertreterin Franziska Pfab



Gerätewart Tobias Pfab



Revisoren Anita Gebhardt und Patrick Schneider



Beisitzer Stefan Schmidt und Marianne Otto

Amberg. In ihrem Rückblick erwähnten die Vorsitzenden die Berlinfahrt zum 140-jährigen Bestehen des Vereins der Bayern in Berlin, verbunden mit einem Parlaments-Besuch, einer Stadtführung, einer Schifffahrt und einer Tour nach Leipzig. Die Hoa-matlander nahmen zudem an der Gebietsversammlung in Königstein, am Gauball in Weiden, an der Waldweihnacht in Königstein und an den verschiedenen Versteigerungen teil. Ein wichtiger Termin war laut Baringer die Erntedank-Messe am Bergsteig, in der zugleich der verstorbenen Mitglieder gedacht wurde.Der Kassenbericht von Marion Pfab zeigte laut einer Presse-Info, dass im Verein die Welt finanziell in Ordnung ist. Zudem seien vier neue Mitglieder aufgenommen worden.Die Jugendleiter Franziska Pfab und Maximilian Wichmann sagten, sie seien stolz darauf, dass es in der Jugendgruppe zwei Nachwuchsmusikanten gibt. Eine Vielzahl von Veranstaltungen sei das ganze Jahr über angeboten worden - zusätzlich zu den Proben. Sie erwähnten zum Beispiel den Ausflug in den Playmobil-Funpark, die Waldweihnacht und diverse Auftritte. Eine München-Fahrt steht demnächst auf dem Programm. Der Dank galt dem Stadtjugendring und dem Oberpfälzer Gauverband, denn ohne deren Zuschüsse sei eine gute Jugendarbeit nicht möglich.Grußworte sprachen Bürgermeister Martin Preuß und für den Oberpfälzer Gauverband Peter Kurzwart und Eckehard Papenfuß. Alle Redner hoben den Stellenwert des Vereins hervor. Die Hoamatlander seien ein Aushängeschild der Stadt Amberg.