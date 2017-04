Einen Wechsel auf fast allen Funktionsebenen gab es bei den Neuwahlen des Bayerischen Waldvereins. Nach 30 Jahren an der Spitze der Sektion Amberg kandidierte Manfred Witt nicht mehr. Als neues Führungsduo fungieren nun der ehemalige Bürgermeister Rudolf Maier und Alt-OB Wolfgang Dandorfer.

Vorstand bis auf einen Posten komplett Neuer Vorsitzender ist nun Rudolf Maier, neuer Stellvertreter Alt-OB Wolfgang Dandorfer, ein begeisterter Wanderer und erfahrener Führer. Das Amt des 3. Vorsitzenden bleibt vorerst unbesetzt. Als Schriftführerinnen stellten sich bei dem Treffen Erika Fillenberg und Christl Geigl zur Verfügung. Die Nachfolge von Franz Fuchs, der als Kassier geordnete Finanzen übergeben konnte, trat Manfred Müller an. Unterstützt wird dieser künftig von Annemarie Stauber. Revisoren bleiben Eckehard Fenk und Rudolf Stepper, Wanderwarte Alex Wilhelm und Hans Meier. Dem Beirat gehören Else Feldmann, Anneliese Hauer, Helene Langhammer, Gerd Singer, Franz Fuchs, Karl-Heinz Cislaghi, Klaus Kutz und Walter Sperlich an. (usc)

Amberg. (usc) "Der Lebensbaum in unserem Verein steht auf dem Kopf", formulierte Manfred Witt in seinem letzten Rechenschaftsbericht das Problem mit der Mitgliederstruktur. Mit anderen Worten: 80 Prozent der 337 Mitglieder sind älter als 70 Jahre.Gut verlief das Wanderjahr 2016, wie Witt in der Jahreshauptversammlung im Pfarrzentrum St. Martin vor vollem Saal ausführte. An den 101 Wanderungen beteiligten sich 2505 Naturfreunde, darunter 309 Gäste. Neben 60 Werktags- fanden 41 Sonntagswanderungen statt. Höhepunkte waren laut Witt die Wanderwoche in Südtirol und die Drei-Tage-Tour mit Alt-OB Wolfgang Dandorfer und Rudi Maier entlang der Via Carolina. Großen Anklang fand auch die Kulturfahrt nach Passau. Wie Witt weiter ausführte, rundeten das Totengedenken am Johannisberg und die adventliche Jahresabschlussfeier mit Ehrungen das Wanderjahr ab.Dank sagte der scheidende Vorsitzende allen Helfern, allen voran den Wanderführern, den Markierern, die 141 Kilometer betreuen, und den Hefte-Verteilern. Ein ehrendes Gedenken galt dem kürzlich verstorbenen Alfons Lehmeier. Noch fraglich sei, ob heuer wegen bislang mangelnden Interesses die im Kaisergebirge in Tirol geplante Wanderwoche zustande kommt. OB Michael Cerny vertrat das Gründungsmitglied Stadt Amberg und wertete den guten Besuch der Versammlung auch als Zeichen der Ehrerbietung gegenüber Manfred Witt. 30 Jahre einen Verein zu führen, sei aller Ehren wert. Witt habe die Sektion Amberg des Bayerischen Waldvereins geprägt und dafür gesorgt, dass der Verein aktiv geblieben ist. Dafür dankte er Witt mit einem Geschenkkorb. Das Lob der Mitglieder für Manfred Witt sprach Rudolf Maier aus. "Er war eine Institution im Verein. Mit ihm geht eine Ära zu Ende", sagte der neue Vorsitzende der Amberger Sektion.Der Ehrenabend für Manfred Witt findet laut Maier zu einem späteren Zeitpunkt statt. Der ehemalige Bürgermeister würdigte auch das Wirken von Rosemarie Witt, von Hans Sturm, Annemarie Winkler und Franz Fuchs.