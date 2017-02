Über eine Million Besucher machen "Die Nacht der Musicals" zur erfolgreichsten Musical-Gala aller Zeiten. Seit Jahren begeistert sie mit einem immer neuen und abwechslungsreichen Programm ihre Fans und Besucher in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz und geht nun auf ihre 20-jährige Jubiläumstournee. Halt macht sie dabei am Montag, 20. Februar , in der Weidener Max-Reger-Halle und am Donnerstag, 23. März , im Amberger Congress-Centrum. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. In der über zweistündigen Show entführen Stars der Originalproduktionen den Zuschauer auf einen Streifzug quer durch die bunte Welt der Musicals Tanz der Vampire, Aladdin, Rocky, Hinterm Horizont, Cats, Elisabeth, Phantom der Oper, Mamma Mia, Falco oder Evita. Aufwendige Kostüme lassen die Atmosphäre des Broadway aufleben. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: hfz