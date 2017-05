Zäh und beharrlich wie ein Kraftsportler hat der Maler und Grafiker Günter Dollhopf, der jahrzehntelang die Professur für freie Malerei und Kunsterziehung an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg innehatte, an ineinander verschlungenen Körperfragmenten gearbeitet. Sein Oeuvre wuchs wie ein gut trainierter Muskel und gewann an gewaltigem Umfang.

Günter Dollhopf: Ja, ich zeichne viel. Ich muss zur Zeit meine Frau öfter ins Hallenbad begleiten, weil sie dort chiropraktische Übungen macht. Ich nutze die Gelegenheit und zeichne, was da im Getümmel vor sich geht und entwickle meine Vorstellungen.Das hängt mit menschlichem Verhalten zusammen. Seit meinen Anfängen interessiere ich mich dafür, was der Mensch ist und was er tut. Und vor allem interessieren mich seltsame Situationen, weil da die Kuriosität und Besonderheit der Gattung herauskommt. Das führt dann oft auch zu Deformationen oder zu Veränderungen der sichtbaren Form.Auf ineinander verschlungene Körperteile, die mich schon immer interessiert haben. Ich habe in den 1960er Jahren in einem Schaukasten ein Zeitungsbild entdeckt, da waren ineinander verschlungene Catcher zu sehen. Die ließen sich nicht als Einzelwesen identifizieren, sondern nur als geschlossene Masse. Das hat mich fasziniert, denn das ist ein künstlerisches Problem. Kein inhaltliches, sondern ein bildnerisches: Wie sich Formen im Bildformat bewegen.Die Begegnung mit diesem Bild war alles andere als beiläufig. Sie war fundamental! Die ganze Kunstgeschichte zeigt doch, dass es um die Lösung dieses Problems geht - und um nichts anderes.Nein, nein: Aber in den beginnenden 1960er Jahren war das schon eine Sensation - es gab ja kein Internet und auch sonstige mediale Vermittlungen waren rar. Und dieses Bild, das war halt einfach da, als Phänomen. Ich konnte mir als junger Mann keine Zeitung leisten, weshalb ich sie mir im Schaukasten angeschaut habe. Und der war die Sensation in der bildnerischen Medienlandschaft im Amberg der damaligen Zeit.Nein, das sind keine Kriegserlebnisse. Da müsste ich ja stärker in Richtung von Otto Dix gehen, also mehr hin zur zeichnerischen Darstellung von Gräuel und Massenmord. Aber das ginge dann viel mehr ins Realistische. Ich dagegen habe ich mich für eine Kunst der Transformation entschieden, also für symbolhafte Umformungen.Ich bin kein Politiker, aber mich interessieren natürlich politische Situationen. Anstöße bekomme ich da schon, es ginge ja gar nicht ohne! Ich habe mal eine Serie gemacht, die ich mit "Geschwür Europa" überschrieben habe. Und darin habe ich mich auseinandergesetzt mit Nationaldünkel, diesem spezifischen Streben nach Selbstständigkeit und dem mangelnden Geschlossenheitsgefühl der Europäer. Ja, ja: Das interessiert mich schon alles sehr. Aber das geht ganz wo anders hin, als dass ich sage: Ich bilde jetzt ab. Nein, das eben mache ich nicht.Freilich. Die Figuren, die herauskommen, sind andere. Nicht die der Realität, sondern die einer veränderten Realität. Man könnte auch sagen: Es entstehen surreale Figuren. Oder eine utopisch-irreale Realität. Trotzdem kommen aber auch reale Sachen raus, wie Landschaften beispielsweise. Mich fasziniert die Landschaft der Oberpfalz, schon seit frühen Tagen. Der Ammerthaler Weg, da wo ich wohne. Oder Kastl. Wunderbar! Da hab' ich viel gemalt.Als 18-Jähriger. Das erste datierte und signierte Aquarell hab' ich 1956 gemalt, am Ammerbach. Da ist der Garten vom Schmidt Ade, da hab ich die Wasserspiegelung mit Bäumen, dem Zaun und einem Häuschen gemalt. Eines meiner Lieblingsbilder bis heute.Ich komme vom Handwerk her. Ich hab' mir zu Beginn der 1960er Jahre eine damals schon recht alte Lithographie-Presse gekauft und dann hab ich begonnen, Steindrucke zu erstellen. Das geht nur über harte Arbeit. Und über handwerkliche Präzision. Ich hab' auch Radierungen gemacht - und wenn Du da nicht technisch perfekt bist, dann bist Du verloren! Von der Grafik komme ich her, und da habe ich auch viel gewonnen für meinen Formenschatz. Und von der Strenge, dass man halt einfach diszipliniert ist, beim Arbeiten.Ja, das ist schon zu sehen. Wenn Sie meine großen Bilder anschauen, dann werden Sie bemerken: Die sind nicht heil! Das hat natürlich einen Sinn. Aber den will ich jetzt nicht definieren. Sondern das muss man anschauen. Und wer meine Bilder anschaut, der wird das auch sehen. Das kann ich nicht rhetorisch oder literarisch vermitteln.Exakt. Das haben Sie gut gesehen!