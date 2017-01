Eine exzellente Big Band, zwei großartige Solisten und die bezaubernden Divettes präsentieren bei "Jazz im Theater" ihren mitreißenden Tribute an den Genius of Soul und einen der bedeutendsten Künstler im Musikbusiness: Ray Charles.

Tickets Karten zum Preis zwischen 3 und 25 Euro sind in der Tourist-Information, Hallplatz 2, 10-233, tourismus@amberg.de und an der Abendkasse erhältlich.

Am Valentinstag, Dienstag, 14. Februar, um 19.30 Uhr huldigt die Big Band Convention Ostbayern unter der Leitung von Christian Sommerer im Stadttheater dem "Hohepriester des Soul". Getragen wird die preisgekrönte Show vom Ausnahmekünstler Uros Perich, der als einer der besten Ray-Charles-Live-Interpreten gilt. Stargast des Abends ist Sheila Raye Charles, die Tochter der Soul-Legende.Ray Charles prägte den Soul des 20. Jahrhunderts wie kein Zweiter. Seine Musik beeinflusste Größen wie Aretha Franklin und Stevie Wonder. Das Rolling Stone Magazine wählte ihn im Jahr 2004 auf Platz zehn der größten Künstler aller Zeiten und auf Platz zwei der größten Sänger aller Zeiten. Insgesamt verkaufte Charles über 90 Millionen Tonträger. Bis heute ist er der einzige Musiker, der es mit Songs aus fünf verschiedenen Genres - Soul, Jazz, Rhythm and Blues, Country, Blues - in die Top 5 der US-Charts schaffte.Seine Tochter Sheila beeindruckt weltweit mit ihren Interpretationen der Musik ihres Vaters. "Eine voluminöse Stimme mit überwältigender Bühnenpräsenz zeichnen ihre Live- Auftritte aus", heißt es dazu in einer Presse-Info. Uros Perich begeisterte in den vergangenen zwölf Jahren das Publikum bei über 600 Konzerten in 18 Ländern auf drei Kontinenten. 2012 war er schon einmal zu Gast im Stadttheater und erhielt für seine Darbietung tosenden Applaus.Begleitet werden die Sänger von einem außergewöhnlich swingenden und groovenden Orchester: die Big Band Convention Ostbayern besteht aus 17 handverlesenen Jazzmusikern der gesamten Region. Leiter Christian Sommerer gilt als wahres Schwergewicht der Big-Band-Szene. Er gründete und leitete zum Beispiel das Summit Jazz Orchestra sowie das Jazzorchester Regensburg und arbeitete unter anderem für Clark Terry, Peter Herbolzheimer und das dreifach für den Grammy nominierte Bob Brookmeyer New Art Orchestra.Die Show "A Tribute to Ray Charles" erhielt bereits in zahlreichen Konzertsälen und auf vielen Festivals begeistertes Echo vom Publikum und wurde mit dem Publikumspreis "Beste Band" bei einem der größten Jazzfestivals in Europa, dem JazzAscona 2013, ausgezeichnet. Mit Unterstützung der charmanten Divettes im Background verspricht das Programm einen unvergesslichen Konzertabend.