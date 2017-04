Über Regeln, die keinen Sinn ergeben, und das stetige Wachstum der Sprach-Datenbanken: Professor Thomas Herbst schloss die Erlanger Unitage humorvoll ab.

Amberg. (dwi) Zählte Randolph Quirk im Jahr 1960 eine Million Wörter, sind es laut COCA, dem Wörterlexikon der englischen Sprache, in diesem Jahr bereits 520 Millionen. Das liege wohl an den Teufelswerkzeugen Rechner und Internet, erklärte Professor Thomas Herbst in seinem Vortrag über Spracherwerb zum Abschluss der 38. Universitätstage. Seit 1993 lehrt der 64-Jährige Anglistik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Er ist Mitherausgeber des ersten englischen Valenzwörterbuchs und diverser Sammelbänder der Lexikographie.Zwei Thesen zum Spracherwerb stellte der Professor vor. Die erste behauptet, Sprache sei angeboren und die Kreativität von Kindern im Gebrauch begrenzt. Diese Behauptungen können aber nicht bewiesen werden. Mittlerweile lehnen sich Sprachforscher aber an die zweite These, die, wenn auch nur teilweise, nachweisbar ist: Sprache wird gelernt. In einem Test haben Linguisten das Sprachverhalten von Erwachsenen gegenüber Kindern aufgezeichnet. Von 5000 bis 7000 Äußerungen am Tag seien ein Drittel Fragen und etwa 20 Prozent davon keine vollständigen Sätze. Als dann ausgewertet wurde, was Kinder erzählt haben, wurde festgestellt, dass diese Wort für Wort alles wiederholten. Interessant sei hier die Frequenz von Wörtern und Wortkombinationen im täglichen Gebrauch. Die Beispiele Schweineschnitzel, Rahmschnitzel und Kinderschnitzel verdeutlichen diese These. Es gibt eine Regel, die durch Wiederholung im Sprachgebrauch automatisch erlernt wird, auch wenn die Interpretation der Wörter generell anders ist. Die Nominalkomposita: Beide Glieder sind ein Bestimmungswort, das Grundwort bildet aber das Ende. Professor Thomas Herbst sprach schmunzelnd aus, was viele denken: "Generalisierungen von grammatikalischen Regeln ergeben einfach keinen Sinn. Aber dann doch irgendwie schon."Im Laufe des Lebens verändere sich die Aussprache und die Art der Satzbildung. Heutzutage spiele das Internet hierbei eine erhebliche Rolle. Innerhalb von Sekunden bekomme man Antworten auf komplizierte Fragen, deshalb wisse man auch viel mehr. Herbst selbst würde aber nie die Google-Datenbanken zur Sprachauswertung nutzen, da diese meist von Ausländern geschrieben seien. Es gibt "sandy beaches", aber keine "sandigen Strände".Letzteres finde man dennoch in millionenfacher Ausführung im Netz. Sprache besteht also nicht nur aus einem Wortschatz und einer Grammatik, die die Wörter durch Regeln zu Sätzen zusammenfügt, sondern sie basiert auf generell kognitiven Fähigkeiten. Prinzipiell gilt im Englischen wie im Deutschen laut Herbst auch: Die Beherrschung von Sprache ist eine enorme Gedächtnisleistung. Am Ende bestätigen die Ausnahmen wohl doch die Regeln.