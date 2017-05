(kge) "Kunstlehrer können auch Kunst" - das soll laut Achim Hüttner die Kernbotschaft der neuen Ausstellung in den Räumen des Kulturstifts sein. Anlässlich des 80. Geburtstages von Günter Dollhopf stellt der A.K.T.-Kunstverein bis Sonntag, 28. Mai, Bilder ehemaliger Studenten seiner Klasse aus. Der frühere Kunsterzieher lehrte ab 1973 bis 1997 als Professor an der Akademie der Künste in Nürnberg.

Die Vernissage dieser Hommage der einst Lernenden an den sie Lehrenden fand am Freitagabend statt. Unter dem Titel "Klasse:Dollhopf:Klasse" haben sich die Ex-Studenten zusammengetan. Es sind Susanne Carl, Regina Pemsl, Axel Voss, Claudia Helmich, Lisa Lang, Lore Barthel, Anne und Matthias Hagl, Lis Bayerlein, Gerry Schmidt, Hiroshi Onishi, Achim Hüttner, Robert Siebenhaar, Manfred Achatz, Peter Meyer, Sabine Richter, Inge Gutbrod, Susanne Böttger und Renate Sellernik.Sie begleiteten als Akademieschüler zwischen 1976 und 1996 das Wirken des Kunstprofessors in Nürnberg. Es könnte vielfältiger kaum sein, zeigt die Ausstellung. Unter Dollhopfs Anleitung entwickelten die Studenten in unterschiedlichsten Techniken und stilistischen Ansätzen sich und ihr Werk. In der Gesamtschau dieser Ausstellung lassen sich so mannigfaltige künstlerische Persönlichkeiten, aber auch zeitgeistliche Strömungen nachvollziehen. Ob gegenständlich oder abstrakt, ob Malerei oder Objekt, jedes gezeigte Werk steht auch für das Verhältnis Kunstlehrer/Kunstschüler.Und dann der - so wurde es erzählt - anekdotenhafte Skandal des Abends: Eine orangefarbene Jacke war als eines der gezeigten Werke auf dem Boden sorgfältig drapiert worden. Ein ordnungsliebender, aber offenbar nicht eingeweihter Vernissagebesucher hob sie auf und legte sie auf einem Tresen ab. Erinnerungen an Joseph Beuys' Badewanne werden wach. Kunst entsteht halt nur aus Kunst. Vielleicht hat auch das Dollhopf gelehrt.