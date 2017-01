ABBA ist Retro, ABBA ist zeitlos, ABBA ist hochaktuell - und in einer furiosen Live-Inszenierung durch "ABBA GOLD" in einer ganz besonderen Show zu erleben. Die Show will die Musik von ABBA so lebendig und originalgetreu wie möglich inszenieren.

Von den Originalkostümen bis hin zum schwedischen Akzent der bewunderten Vorbilder - an jedes kleine Detail wurde gedacht. Die Bühnenshow muss in punkto Spritzigkeit, Engagement und Ideenreichtum den internationalen Vergleich nicht scheuen. Dass die Künstler alle große Fans von Agnetha, Anni-Frid, Björn und Benny waren und sind, wird dabei überdeutlich. "ABBA GOLD" gastiert am Mittwoch, 1. Februar, um 20 Uhr in der Max-Reger-Halle in Weiden sowie am Donnerstag, 2. Februar, um 20 Uhr im ACC in Amberg. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", im Internet auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: hfz