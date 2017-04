Rolf Miller hat die Zeichen der Zeit erkannt. Er weiß, was die Stunde geschlagen hat. Bei dem Kabarettisten klingt das so: "In meiner Jugend hatte das Handy noch eine Schnur und Wählscheibe. Heute bekommen Kinder Burnout, wenn das Wlan weg ist."

Rolf Miller in Action "Man darf nicht immer alles glauben, was man denkt. Es ist alles schlimmer, als es sich anhört."



"Warum ist eine Scheidung so teuer? Weil sie es wert ist!"



"Der trainiert Muskeln an Stellen, die hab' ich gar nicht. Weißt, wie viele Liegestützen der schafft? Alle!"



"Es gibt Leute, die sind von innen heraus hässlich."



"Wenn man sich mit dem Ohr auf die heiße Herdplatte legt, kann man riechen, wie blöd man ist."



"Wenn die Katze ein Pferd wäre, könnte man den Baum hinaufreiten." (kge)

"Versteh' mich falsch. Ich will hier keinen beruhigen ..." - Rolf Miller ist sozusagen einwandfrei im Verdings, äh, Verdrehen von Sprichwörtern - und brachte damit im ACC sein Publikum auf Touren. Lässig auf einen Stuhl gefläzt, begann er viele lustige Sätze, die man als Mitdenker im Kopf zusammenpuzzeln musste.Das war Gymnastik fürs Gehirn. Dafür ließ er seinen Zuhörern wohltuend kleine Pausen, damit sie sich über verstandene Pointen amüsieren konnten. Wenn er von seiner Jugend und den 80er-Jahren schwärmte, nahm man ihm nicht jedes Wort ab. Als Prolo erzählte er von seiner Clique, gab Anekdoten aus Schule und Jugend, auch frauenfeindliche Bemerkungen zum Besten. In dieser Form machte er sich über die allgegenwärtigen Einfaltspinsel lustig.Glaubhafter waren seine Ansichten zu politischen Entwicklung, in der Diktatoren demokratisch gewählt werden. "Das ist ja wie: Freilandhühner demonstrieren für Käfighaltung." Seine Begeisterung für Fußball stand außer Frage, denn am Ende seines Programms "Alles andere ist primär" verriet er, die meisten Ideen aus Interviews mit Kickern zu bekommen.