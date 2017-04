Das Luftmuseum zeigt in seinen beiden neuen Sonderausstellungen (Sonntag, 30. April, bis Sonntag, 30. Juli) zwei Künstlerinnen mit sehr gegensätzlichen Arbeiten - ganz natürlich und extrem künstlich. Vernissage ist am Samstagabend. Sasha Frolova stammt aus Moskau und zeigt ihre Skulpturen laut einer Presse-Info aus dem Luftmuseum zum ersten Mal auch in Deutschland. Beginn ist um 19.30 Uhr mit einer Live-Tanzperformance vor dem Luftmuseum, danach ist die Eröffnung.

Die Skulpturen von Frolova sind laut der Mitteilung sehr ausgefallen: Aus knallig-buntem Latex fertigt sie kleine und große Figuren, die für Aufsehen sorgen. Aber: "Noch exzentrischer sind ihre Live-Auftritte." Die Alternative Miss World 2014 sorgt unter dem Künstlernamen Aqua Aerobika mit Electro-Musik und schrillen Latex-Outfits für Aufsehen. Für ihre Ausstellung im Luftmuseum entwarf Frolova eine eigene Fantasiewelt und lädt die Gäste nach "Inflandia" ein.Für die zweite Ausstellung mit dem Namen "Aus Daphnes Kleiderkammer" ist Charlotte Vögele aus Freising in der Gotischen Hauskapelle zuständig. Die Künstlerin befasst sich mit dem Gebrauchswert der Gegenstände, die im Alltag als selbstverständlich erlebt werden.