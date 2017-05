Die CSU ist dafür. Die SPD sagt, sei schon viel früher dafür gewesen - dem systematischen Aufbau der Marke "Luftkunstort Amberg" dürfte von städtischer Seite kaum noch etwas im Wege stehen. Nägel mit Köpfen sind aber noch nicht gemacht.

Zweijähriger Turnus

Versierte Fachkraft nötig

Neue Abteilung für das Stadtmuseum: "Alles Schmid(t)" "Alles Schmid(t)" - das ist der Titel für eine neue Dauerausstellung im Stadtmuseum in der Zeughausstraße. Die Leiterin der Einrichtung, Judith von Rauchbauer, stellte das Vorhaben am Dienstag bei der Sitzung des Kulturausschusses vor. Demnach soll in einem 160 Quadratmeter großen Raum im ersten Obergeschoss - gleich neben der Prechtl-Abteilung - auf das Schaffen und Wirken zweier Amberger Persönlichkeiten hingewiesen werden, die bisher nur gelegentlich im Rampenlicht standen. Zum einen geht es um Joseph Leonhard "Papa" Schmid (1822 bis 1912), den deutschlandweit bekannten Puppenspieler und Gründer des Münchner Marionettentheaters. Zum anderen um Joseph Friedrich Schmidt (1871 bis 1948), den Erfinder des "Mensch-ärgere-dich-nicht"-Spiels. "Beide Schmid(t)s wurden in Amberg geboren", sagte von Rauchbauer bei der Ausschusssitzung im Luftmuseum. "Sie gingen hinaus in die Welt und gelangten in München zu großem Erfolg und überregionalem Bekanntheitsgrad." Die Einrichtung der Dauerausstellung kostet rund 35 000 Euro. Eingerechnet sind in dem Betrag Kosten für Maler- und Schreinerarbeiten, einen Fußbodenbelag mit einem "Mensch-ärgere-dich-nicht"-Motiv, das Lichtkonzept, digitale Medientechnik sowie Druck- und Grafikarbeiten. Als möglichen Eröffnungstermin nannte Rauchbauer den Internationalen Museumstag 2018 - das wäre dann Sonntag, 20. Mai. Bürgermeisterin Brigitte Netta wird sich den Termin schon mal dick im Kalender anstreichen. "Ich freue mich außerordentlich, dass das klappt. Da hängt ja mein Herzblut daran", sagte sie. Auf Nettas Initiative geht die Gedenktafel am Geburtshaus des Spieleerfinders Schmidt in der Georgenstraße zurück. Der Kulturausschuss machte ihr und der Museumsleiterin keinen Strich durch die Rechnung. Er empfiehlt den Stadtratskollegen einstimmig, die 35 000 Euro im Haushalt 2018 vorzusehen. (upl)

Es ist daher nötig, in den nächsten fünf Jahren fünf bis sechs hochkarätige, publikumswirksame Luftkunstwerke im öffentlichen Raum zu installieren. Aus dem Konzept des Luftmuseums-Trägervereins

Unter dem Strich geht es um eine Förderung von rund 100 000 Euro jährlich. CSU-Fraktionschef Dieter Mußemann hat im April signalisiert, seine Fraktion werde einen solchen Antrag unterstützen (wir berichteten). Möglicherweise war das weitere Vorgehen am Dienstag Thema im nichtöffentlichen Teil der Sitzung des Kulturausschusses. Öffentlich berieten die Stadträte nur, ob und mit welchen Schildern an Bundesstraßen und Autobahnen auf das Luftmuseum hingewiesen werden könnte.Den Stadträten von CSU und SPD liegt aber bereits ein grobes Konzept des Trägervereins des Luftmuseums vor, wie die künftige Förderung konkret aussehen könnte. Um den Titel Luftkunstort überhaupt erst etablieren zu können, müsse Amberg als solcher für jedermann erkennbar sein. "Es ist daher nötig, in den nächsten fünf Jahren fünf bis sechs hochkarätige, publikumswirksame Luftkunstwerke im öffentlichen Raum zu installieren", heißt es in dem Skript.Der Verein plädiert für einen Künstlerwettbewerb im zweijährigen Turnus. Die Teilnehmer sollen gezielt eingeladen werden, Vorschläge für einen speziellen, vorher definierten Platz zu entwerfen. Als Teilnahmehonorar schweben den Autoren 1500 Euro vor. Eine fünf- bis achtköpfige Jury aus Politikern, Fachleuten aus der Verwaltung und Kunst-Sachverständigen soll die Vorschläge prüfen und bewerten. Bei der Entscheidungsfindung soll auch die Öffentlichkeit beteiligt werden.Für den Wettbewerb soll die Stadt jeweils 100 000 Euro in den Haushalt einstellen. Die Kosten splittet der Trägerverein des Luftmuseums folgendermaßen auf: 75 000 Euro für Planung, Material, Honorar, Transport und Versicherung, 10 000 Euro für das Fundament und die Beleuchtung, 7500 Euro Teilnahmehonorar für die Künstler, 7500 Euro für den Wettbewerb (Organisation, Dokumentation, Lagerung, Präsentation)."Zweck aller Anstrengungen für Kunst im öffentlichen Raum muss ein: Den Menschen die Gelegenheit zur Begegnung mit Kunst geben. Aus Sehenden werden Fragende und aus Fragenden Nachdenkende", heißt es in dem Konzept. Für untrennbar damit verbunden hält der Verein die Finanzierung der Stelle einer Geschäftsführerin im Luftmuseum, die zunächst mit etwa 35 000 Euro, später mit bis zu 45 000 Euro pro Jahr zu Buche schlagen würde. Der Wettbewerb könne nur von einer versierten Fachkraft organisiert werden - diese wäre mit der derzeitigen Volontärin Johanna Foitzik vorhanden.