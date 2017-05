Sie ist aus Kupferblech, 1,42 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 42 Zentimetern - die Turmspitze des Vilstores. An der Stadtbefestigung thront sie längst nicht mehr. Das historische Metallteil ist in das Inventar des Amberger Stadtmuseums übergegangen. Seit Montag vergangener Woche aber steht die Turmspitze im oberfränkischen Coburg wieder im Rampenlicht. Sie ist eines von rund 250 Exponaten bei der bayerischen Landesausstellung "Ritter, Bauern, Lutheraner" zur Geschichte der Reformation.

Liedertisch auch dabei

Horchposten Sachsens

Landesausstellung Die Landesausstellung 2017 "Ritter, Bauern, Lutheraner" ist noch bis Sonntag, 5. November, in Coburg zu sehen. Die Schauräume befinden sich auf der Veste Coburg und in der Kirche St. Moriz. Die Ausstellung ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Veranstalter ist das Haus der Bayerischen Geschichte. Erwachsene zahlen zwölf Euro Eintritt. Senioren, Studenten und Gruppen ab 15 Personen sind mit zehn Euro pro Besucher dabei. Die Familienkarte kostet 24 Euro. Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren wird schon für zwei Euro Einlass gewährt.

Für die Schau in Coburg hat das Haus der bayerischen Geschichte (HDBG) nach Zeugen der Reformation gesucht - und natürlich auch in der Oberpfalz ein paar gefunden. Das Kupferblech vom Vilstor zum Beispiel. Es soll auf die Rolle Ambergs in Auseinandersetzungen um die wahre Religion hinweisen. "Amberg zwischen Luthertum und Calvinismus" ist eine ganze Abteilung der Ausstellung betitelt.Die Besucher erfahren in den Erläuterungen, wie wehrhaft die Stadt zur Reformationszeit war, wie sie regiert wurde und was es mit Kurfürst Friedrich V. - dem Winterkönig - und dessen Vorfahren auf sich hatte. Amberg war einer der Kristallisationspunkte der Reformation. Das belegt auch der berühmte Amberger Liedertisch, den das Stadtmuseum ebenfalls für die Ausstellung in Oberfranken ausgeliehen hat. Der Liedertisch wurde 1590/91 für den kleinen Rathaussaal angefertigt. In die steinerne Tischplatte sind die Noten und der Text einer Motette für sechs Stimmen eingeätzt, eines der bedeutendsten Stücke evangelischer Kirchenmusik des 16. Jahrhunderts. Der Tisch gilt als Bekenntnis des Amberger Rates zum lutherischen Glauben. Aus dieser Zeit datiert auch die Ratsschenkkanne - ein weiteres Exponat aus Amberg. Kultusminister Ludwig Spaenle und der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm haben die Landesausstellung vergangene Woche auf der Veste Coburg eröffnet. "Die Ausstellungsmacher lassen den Betrachter erleben, dass weite Teile Bayerns in der Reformation und Gegenreformation katholisches Vorzeigeland blieben, andere Teile Bastionen des Protestantismus wurden", sagte er beim Eröffnungsakt.Für Dr. Richard Loibl, Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte, liegt der besondere Reiz dieser Landesausstellung in der Kombination von Originalexponaten und historischen Schauplätzen, die den Besuchern ein besonders authentisches Erlebnis ermöglichen sollen. "Coburg ist für unsere Bayerische Landesausstellung "Ritter, Bauern, Lutheraner" der rechte Ort. Im sicheren Schutz der Veste erwartete Luther 1530 den Schied des Augsburger Reichstages und predigte hier in St. Moriz."Coburg sei der Horchposten Sachsens in den Süden gewesen, wo die wesentlichen politischen Entscheidungen und die wirtschaftlichen Weichenstellungen fielen.___Weitere Informationen: