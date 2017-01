HMBC geht auf Abschiedstournee. Im Mai geben sie ihr letztes Konzert zu Hause im Bregenzerwald im Bahnhof in Andelsbuch. Doch zuvor wollen sie sich von ihren Freunden und Fans auch in der Oberpfalz gebührend verabschieden. Am Samstag, 4. Februa r, sind sie ab 20 Uhr im Amberger Musikomm zu erleben. "Alle Musiker sind Meister ihrer Instrumente. Sie studierten an den besten Musikhochschulen Österreichs (Wien, Salzburg). Aber auch in puncto Virtuosität und Flexibilität sind sie nahezu unübertreffbar." Karten gibt es bei NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie online auf www.nt-ticket.de. Bild: HMBC