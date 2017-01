Schon im vergangenen Jahr war der Auftritt junger Sängerinnen und Sänger aus Nürnberg im Stadttheater Amberg ein voller Erfolg. Auch diesmal ist der Zuschauerraum gut mit Besuchern gefüllt. Kein Wunder, steht doch mit "Auf Flügeln des Gesanges" ein besonderes Konzert auf dem Programm

Genauigkeit beim Einsatz

Fortsetzung erwünscht

"Dem Nachwuchs eine Chance", so könnte auch das Motto dieses Abends lauten. Bereits 2016 begeisterten junge Gesangstalente der Hochschule für Musik Nürnberg im Stadttheater Amberg. Nun folgt am Mittwoch die Fortsetzung dieses Gemeinschaftsprojekts der Hochschule für Musik Nürnberg, der OTH Amberg-Weiden und des Kulturreferats Amberg. Unter Leitung von Prof. Susanne Kelling präsentieren die "Stars von Morgen" musikalische Kostbarkeiten aus Lied, Oper, Operette und Musical.Die Sopranistinnen Mara Möritz, Pia Schwarz, Giorgia Tsonis, Nayun Kim und Helena Steiner sowie die Mezzosopranistin Eva Schöler gestalten Lieder von Robert Schumann, Edvard Grieg und Wolfgang Amadeus Mozart, singen Arien von Giacomo Puccini, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Strauss Jr., Carl Zeller und ein Duett von Léo Délibes.So unterschiedlich die verschiedenen hohen Stimmlagen individuell erklingen, so gemeinsam ist allen Sängerinnen die Genauigkeit des Einsatzes und der Durchführung der vom Komponisten geforderten Gestaltungshinweise. Dazu tragen auch die exakten Begleitakkorde durch die beiden hauptsächlichen Klavierbegleiter, Susanna Klovsky und Gordian Teupke, bei. Diese unterstützen auch die Sänger David Seay, Chun Ding, Nan Jiang in deren Gestaltung von Liedern und Arien der Komponisten Robert Schumann, Roger Quilter, Francesco Paolo Tosti, Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Strauss, Stefano Donaudy und Franz Léhar.Glaubhaft wird die Stimmung in den diversen Gesangsstücken dargestellt. Zwischendrin tritt immer wieder die Leiterin der Gesangsklasse, Susanne Kelling, ans Pult und gibt nützliche Informationen zu Programm und Ausführenden.Auf einen Programmpunkt des Abends soll besonders hingewiesen werden. Direkt vor der Pause wird das "Spanische Liederspiel op 74" nach Emanuel Geibel von Robert Schumann aufgeführt. Es handelt sich dabei um einen Zyklus von neun Gesängen aus dem Spanischen für eine oder mehrere Singstimmen. Hierbei sind alle stimmlich Mitwirkenden gefordert. Duette, ein Gesangs-Quartett lösen Arien ab und am Schluss singen alle zusammen den passenden Text "Ich bin geliebt". Am Klavier begleitet die Pianistin Shih-En Chiu stets voll konzentriert und mitfühlend. Neben so mancher vorgetragenen Arie, die berühmt ist und wenn sie erklingt, sofort wieder als Ohrwurm ihre Bekanntheit entfaltet, ist dieses Liederspiel eine echte und begeisternde Neuentdeckung.Das ist überhaupt ein vertiefender Eindruck des Abends: "Auf Flügeln des Gesangs" schwebt man schwerelos und kann der Musik nur noch den Titel der letzten Arie zugestehen: "Dein ist mein ganzes Herz". Dementsprechend freut man sich auf eine Fortsetzung dieser Veranstaltung, die hoffentlich im kommenden Jahr stattfinden wird.