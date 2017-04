"Bayerische Ilias": Dem alten Menelaus ist das Abhandenkommen seiner Frau Helena nicht ganz unrecht: ein hervorragender Kriegsgrund gegen Troja! Und munter stürzen sich die Griechen ins Abenteuer. Solange das Bier nicht ausgeht, sind alle Helden recht tapfer bei der Sache. Nur einer sitzt während der ganzen Rauferei schmollend bei Kaffee und Schmalznudeln im Zelt: Achilles ... es kommt so wie wir's eh schon immer zu wissen geglaubt haben und trotzdem ist alles irgendwie ganz anders.

Hans-Jörg Schuster gelingt mit seiner Nachdichtung des antiken Epos auf Bayerisch ein herrliches Spektakel: augenzwinkernd entführt er in die griechische Sagenwelt, die mit einem Mal ganz heutig und vertraut zu sein scheint. Der Schauspieler Rüdiger Hacker (Gründungsmitglied der Berliner Schaubühne, Filmschauspieler und preisgekrönter Vorleser) lässt durch seinen Ausdrucksstarken Vortrag die griechischen Helden in all ihrer Pracht (und Absurdität) lebendig werden. Maria Hafner (Mrs. Zwirbl, Hasemanns Töchter) begleitet ihn dabei musikalisch und bringt als Helena die Geschichte erst so richtig ins Rollen..."Bayerische Ilias" ist auch für Nicht-Altgriechen ohne mythologische Grundausbildung absolut geeignet. Am Samstag, 13. Mai, gastiert die Produktion der Metropoltheater München um 20 Uhr im Musikomm in Amberg. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.