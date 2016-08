Feste & Märkte

WurzWurzer O'Schnitt: O'Schnitt-Halle, Lamplmühlstraße 29; Freitag, 2. September, 20 Uhr. DJ "Borti", Hangover-Promotion, Stoapfälzer Spitzbuam, Shuttle-Bus, Freitag kostenloser Eintritt bis 20.30 Uhr, Samstag, 3. September: DJ "Zotti-Peter", Jägermeister-Promotion, Partyband "Highline", Shuttle-Bus; Sonntag, 4. September: Falkenberger Karpfen Musik, Leistungs-, Bulldog- und Oldtimerschau, "Beppo Johnson Lio Band".Freizeit & FamilieAmbergBenefiz-Preisschafkopf unter dem Motto "Kindern helfen": Autohaus Schwarzkopf, Bayreuther Straße 39-41; Samstag, 10. September, 18 Uhr. Mit dem Startgeld soziale Projekte unterstützen und Preise gewinnen.LeuchtenbergStreuobst-Aktionstag: Streuobsthof, Steinach 3; Sonntag, 4. September, 9.30 bis 17 Uhr. Basteln mit Naturmaterialien und Tontöpfen, Obstsortenbestimmung, Schaustände, Ausstellungen, Proben rund um den Holunder. Hofläden und andere Anbieter stellen ihre Arbeit mit der Herkunftsbezeichnung "Ein Produkt aus dem Naturpark" vor. Um 14 Uhr startet die Exkursion "Streuobstwiese". Infos: www.naturpark-now.de. MitterteichWeißbierabend: Mehrgenerationenhaus, Kirchplatz; Samstag, 3. September, 19 Uhr. An diesem Abend wird man zum Weißbierkenner: Einblick in Biergeschichte, Herstellung, Arten- und Sortenvielfalt sowie Ausschank. Verkostung. Karten für 5 Euro im Mehrgenerationenhaus. Musik: Reiner Artmann & Hubert Gleißner.NabburgHopfenzupfen: Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen, Neusath 200; Sonntag, 4. September, 13 Uhr. Rund um das Thema 500 Jahre Reinheitsgebot zeigt der Privatbrauer Jürgen Schnellinger zusammen mit den Museumsfrauen in gewohnt humorvoller Weise das Hopfenzupfen und gibt Informationen über das Bierbrauen weiter.WaldsassenGoldfieber an der Wondreb: Naturerlebnisgarten, Brauhausstraße; Mittwoch, 31. August, 13 bis 15.30 Uhr. Infos: (09632) 92 00 44.WeidenSommerferien-Leseclub: Regionalbibliothek, Scheibenstraße 7; Dienstag, 30. August, Uhr. Während der Sommerferien können Kinder von 6 bis 14 Jahren wieder "Lesen was geht", Freunde treffen, tolle Preise gewinnen. Weitere Informationen auf www.regionalbibliothek-weiden.de. Vorlesestunde in der Kinderbibliothek: Regionalbibliothek, Scheibenstraße 7; Donnerstag, 1. September, 16 bis 17 Uhr.Sommerferien-Leseclub: Lesen für Nachteulen: Regionalbibliothek, Scheibenstraße 7; Donnerstag, 1. September, 19 bis 21 Uhr. Die nachtaktiven Leseratten treffen sich zum Late-Night-Lesen in der Jugendbibliothek. Bei schönem Wetter im Innenhof. Anmeldung nicht erforderlich. Eintritt frei.AusflugszieleBärnauGeschichtspark Bärnau-Tachov: Geschichtspark Bärnau, Naaber Straße 6; Mittelalter leben und erleben.Kinder-und Familienfest im Geschichtspark Bärnau: Geschichtspark Bärnau, Naaber Straße 6; Sonntag, 4. September. Fest für Kinder und Familien mit einer Vielzahl an Spielen und Aktionen im und am Geschichtspark Bärnau.EslarnWalderlebnisbühne im Wildpark: Wildpark, beim Stückberg; Naturerlebnis zum Entdecken, Anfassen und Mitmachen. Heimische Wildtiere, Rotwild, Damwild, Mufflons. Täglich geöffnet. Freier Eintritt. Infos unter Telefon (09653) 92 07 35.GleiritschWildgehege: Wildgehege Plassenberg, Nähe Sportplatz Gleiritsch; Heimische Wildtiere. Rotwild, Sika, Fasane, Waschbären und Co. Ganzjährig von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Infos unter Telefon (09655) 204.IrchenriethTierpark Gleitsbachtal: Tierpark Gleitsbachtal, Im Kreuth 1; Kängurus, Alpaka, Emu, Zwergziegen und Co. auf über drei Hektar. Ganzjährig von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Mit Spielplatz und Gaststätte. Eintritt: 3 Euro in Münzen. Infos: (0171) 81 81 857 oder auf www.tierpark-irchenrieth.de. LeuchtenbergBurg Leuchtenberg: Burg Leuchtenberg, Burgenweg; Mittwoch bis Sonntag jeweils von 10.30 bis 17 Uhr. Montags und dienstags geschlossen. Infos: (0175) 3 34 12 63.FührungenFlossenbürgÖffentliche Führung: KZ-Gedenkstätte, Gedächtnisallee 5-7; Jeweils samstags und sonntags um 14 Uhr. Rundgang über das historische Gelände und durch die Ausstellung "Konzentrationslager Flossenbürg 1938-1945".ErlebnisführungenFreudenberg/AschachFür Kinder: Freundschaft mit der Erde - der Hl. Donatus und die Eiche: Donatuskapelle Aschach, Schmiedberg 13; Montag, 5. September, 14 bis 15.30 Uhr. Auf dem Weg von der Donatuskapelle zu den alten Eichen hören die Kinder Märchen, Mythen und Geschichten sowie Wissenswertes über die heimischen Pflanzenwelt. Dazu gibt es Brennnesselchips. Gebühr: Kinder 2 Euro, Erwachsene 3 Euro. Anmeldung bei der AOVE unter Telefon (09664) 9 53 97 20.HahnbachFür Kinder: Freundschaft mit der Erde - was ist das für eine Pflanze?: Kapelle Höhengau, Höhengau; Donnerstag, 8. September, 14 bis 15.30 Uhr. Heimische Bäume und Sträucher kennenlernen - Helga Malitzke erzählt dazu Geschichten, Märchen und Erstaunliches über die Verwendung der Pflanzen früher und heute. Und es gibt Brennnesselchips. Gebühr: Kinder 2 Euro, Erwachsene 3 Euro. Anmeldung unter Telefon (09664) 9 53 97 20.HirschauAltstraßen am Blauberg: Neues Feuerwehrhaus Steiningloh; Sonntag, 4. September, 14 bis 17 Uhr. Wanderung auf alten Straßen am Blauen Berg bei Steiningloh zum Biestumer Steig und zurück. Geschichte und Geschichten über die alten Wege, die alten Flurbezeichnungen und deren Bedeutung sowie die Hausnamen der Besitzer. Bitte Brotzeit mitbringen. Gebühr: 3 Euro, Kinder frei.Natur-TourFloßSteinReich - der Doost: Gasthaus Plödt (Diepoltsreuth), Sonntag, 4. September, 14 bis 16.30 Uhr. "Wenn das Oberpfälzer Waldland eine Seele hat, dann muss es der Doost sein". So zeigt der Schriftsteller Harald Grill seine Verbundenheit zu diesem einzigartigen Kleinod der Region. Stimmungsvolle Durchquerung mit Geschichten und Gedichten, Gebühr 4 Euro, Kinder frei. Infos unter (0172) 8 79 72 41HahnbachFür Kinder: Freundschaft mir der Erde - der Teufelsstein: Parkplatz Kreuzberg/Kreuzbergstüberl, Kreuzberg; Mittwoch, 31. August, 14 bis 15.30 Uhr. Helga Malitzke zeigt auf dem Weg zum sagenumwobenen Teufelsstein den Wald mit seinen Pflanzen und erzählt über deren Verwendung sowie ökologische Zusammenhänge. Und es gibt Brennnesselchips. Gebühr: Kinder 2 Euro, Erwachsene 3 Euro. Anmeldung unter Telefon (09664) 9 53 97 20.Neustadt am KulmDer Rauhe Kulm - Landmarke, Geotop und Kulturdenkmal: Rathaus Neustadt am Kulm, Marktplatz; Samstag, 3. September, 14.30 bis 17.30 Uhr. Bei einer Besteigung des "Vesuvs der Oberpfalz" erläutert eine Geoparkrangerin nicht nur geologische Besonderheiten sondern auch die Geschichte der Besiedlung der als Flednitz bekannten Kulturlandschaft. Infos unter (09602) 9 39 81 66 und auf www.geopark-bayern.de. Kino & FilmNeualbenreuthBerlin - Eindrücke aus der deutschen Hauptstadt: Sibyllenbad, Kurallee 1; Mittwoch, 31. August, 19 Uhr. Ein Dokumentarfilm von José Agüeras über unsere Hauptstadt Berlin. Eintritt frei.VorträgeKümmersbruckEDV-Tage Theuern: Kulturschloss Theuern, Portnerstraße 1; Mittwoch, 14. September, 14 Uhr. Bis 16. September. Thema: "Digitale Perspektiven - Webseiten, Datenbanken und Kulturportale". Mehr Informationen auf der neu gestalteten Homepage der Tagung unter: www.edvtage.de. Tagung ist öffentlich und gebührenfrei.WaldsassenStadtführung "KREUZ und QUER": Diepoldbrunnen, Basilikaplatz; Sonntag, 4. September, 18 bis 19 Uhr. Straßennamen und ihre Geschichte - Radtour durch Waldsassen.Live MusikNeustadt/WNSommerserenaden: Freizeitanlage, Gramaustraße; Donnerstag, 1. September, 19 Uhr. Die "Neisteder Zoiglmusi" spielt sowohl altes Liedgut und bodenständige Volksmusik als auch Schlager der 60er und 70er. Eintritt frei.WeidenSommermatinee: Kirche St. Josef, Bürgermeister-Prechtl-Straße; Samstag, 3. September, 12.05 Uhr.Blues/Jazz/RockWeidenLive Stage: Parapluie, Hinter der Bahn 9b; Freitag, 2. September, 20 Uhr. Band: "Garbage of Daydreaming". Motto: "We keep the Blues alive". Blues und Rock.Klassische KonzerteAmbergAmberger Orgelmusik: Schulkirche, Schulgasse 4; Samstag, 3. September, 12 Uhr. Etienne Walhain, Titularorganist der Kathedrale Notre Dame de Tournai, Belgien, spielt Werke von Johann Sebastian Bach, Mozart und Domenico Scarlatti. Eintritt frei. Infos: www.amberger-orgelmusik.de. PüchersreuthWurzer Sommerkonzerte: Schumann-Quartett: Historischer Pfarrhof Wurz, Kirchplatz 1; Samstag, 3. September, 18 Uhr. Mozart, Schnittke, Beethoven. Bei schönem Wetter im Innenhof, bei schlechtem Wetter im ehemaligen Marstall. Infos auf: www.wurzersommerkonzerte.de. Karten: bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de. Wurzer Sommerkonzerte: Prager Mozart Trio: Historischer Pfarrhof Wurz, Kirchplatz 1; Sonntag, 4. September, 16 Uhr. Mozart, Nudera, Wendt. Bei schönem Wetter im Innenhof, bei schlechtem Wetter im ehemaligen Marstall. Infos auf: www.wurzersommerkonzerte.de. Karten: bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de. /Kabarett/ComedyWindischeschenbachHG. Butzko-Menschliche Intelligenz oder: Wie blöd kann man sein: Kleinkunstbühne im Obergeschoss der Mehrzweckhalle, Kerschensteinerstraße; Freitag, 9. September, und auch Samstag, 10. September, 20.30 Uhr. Klare Worte des preisgekrönten Kabarettisten aus Gelsenkirchen. Tickets/Infos unter www.futura87.de.